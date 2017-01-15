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Dünya

13 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmene hapis cezası

Öğretmen, ilişki sonrası hamile kalmıştı

15 Ocak 2017 20:59

ABD’nin Texas eyaletinde 13 yaşındaki öğrencisinden hamile kalan Alexandria Vera (24), çocuğa cinsel istismar suçundan on yıl hapis cezasına çarptırıldı. Altı yaşında bir kız çocuğu olan ABD’li öğretmen, cinsel ilişkiye girdiği öğrencisinin ailesinin durumdan haberdar olduğunu ve ilişkilerini kabul ettiklerini iddia etti.

DUVAR'da yer alan haber egöre, Ocak 2016’da hamile kalan Vera’nın, hakkında soruşturma açılması üzerine kürtaj yaptırarak bebeğini aldırdığı tespit edildi.Mahkemede sekizinci sınıf öğrencisi çocuğun, ailesinin yanından alınarak en az Ağustos ayına kadar bir koruyucu ailenin gözetiminde tutulacağı ifade edildi. Vera’nın avukatının mahkemedeki savunmasında, genç kadının küçük yaşlarda aile içi şiddete maruz kaldığı ve bu nedenle sevgi açlığı olduğu ifadeleri yer aldı.

Altı yaşında bir kız çocuğu olan ABD’li öğretmen, cinsel ilişkiye girdiği öğrencisinin ailesinin durumdan haberdar olduğunu ve ilişkilerini kabul ettiklerini iddia etti. Ocak 2016’da hamile kalan Vera’nın, hakkında soruşturma açılması üzerine kürtaj yaptırarak bebeğini aldırdığı tespit edildi. Mahkemede sekizinci sınıf öğrencisi çocuğun, ailesinin yanından alınarak en az Ağustos ayına kadar bir koruyucu ailenin gözetiminde tutulacağı ifade edildi. Vera’nın avukatının mahkemedeki savunmasında, genç kadının küçük yaşlarda aile içi şiddete maruz kaldığı ve bu nedenle sevgi açlığı olduğu ifadeleri yer aldı.

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