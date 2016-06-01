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Dünya

13 yaşındaki öğrencisinden hamile kaldı!

Genç öğretmen, Çocukları Koruma Hizmetleri tarafından sorgulanınca paniğe kapılıp kürtaj yaptırdığını öne sürdü

01 Haziran 2016 21:53

ABD'nin Teksas eyaletinde çalışan bir öğretmen, 13 yaşındaki erkek öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşadığını itiraf etti. Öğretmen, çocuğun ailesinin ilişkiye destek vermediğini ve bebek beklediğini söyledi.

Sözcü’nün haberine göre, 24 yaşındaki Alexandria Vera, geçen Eylül’den bu yana öğrencisiyle birlikte olduğunu kabul etti.

Stovall Ortaokulu’nda İngilizde öğretmeni olarak çalışan Vera, savcılara verdiği ifadede, söz konusu öğrencisine okula gelmediği bir gün Instagram’dan numarasını verdiğini ve o günden sonra ilişki yaşamaya başladıklarını anlattı.

Mahkeme belgelerinde, öğretmen ile öğrencisinin hemen hemen her gün ilişkiye girdiği ve yaşadıklarını gizleme gereği duymadıkları yazıldı.

Houston merkezli KPRC adlı haber sitesine göre; Vera, çocuğun ailesinin de bu ilişkiye destek verdiğini ve bir bebek heyecanı yaşadıklarını söyledi.

İddiaların ortaya çıktığı Nisan ayında, Vera’nın okuldan atıldığı ve idari izne çıkarıldığı aktarıldı.

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