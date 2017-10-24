13 yaşındaki çocuk yaşıtını tüfekle öldürdü

Edirne’de 13 yaşındaki U.B., aynı yaştaki Erkan Mermi’yi, çalıntı olduğu belirlenen pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Menzilahır Mahallesi’nde meydana gelen olayın geçmişte yaşanan başka bir cinayetle ilgisi olduğu da ortaya çıktı. Yaklaşık 10 yıl önce Uğur Dalbüken, mahallede çıkan tartışmada Aydoğan Mermi’yi tüfekle öldürünce, iki aile arasında husumet oluşmuştu. Bugün mahallede Dalbüken’in yeğeni U.B. ile öldürülen Aydoğan Mermi’nin oğlu Erkan Mermi arasında çıkan tartışma da kavgaya dönüştü. Kavga, araya giren mahalleliler tarafından büyümeden sonlandırıldı.

Ancak daha sonra eve giden U.B., pompalı tüfeği alarak geri döndü ve Erkan Mermi’ye ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Erkan Mermi, ağır yaralandı. Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Mermi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, olay sonrası kaçan U.B.’yi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. U.B.’nin cinayette kullandığı tüfeğin ise çalıntı olduğu belirlendi. (DHA)