13 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasına tüfekle öldürdü

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesinden hayvanlarını Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesine götüren Ferzende S.(45), tartıştığı oğlu Y.S. (13) tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Ferzende S.\'nin cenazesi Karılovca ilçesinde toprağa verilirken, oğlu jandarmaya teslim oldu.

Karılova ilçesine bağlı Hasanova köyü Burmataş mezrasında oturan, ancak kış mevsimi nedeniyle hayvanlarını Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesine götüren Ferzende S. ile oğlu Y.S. arasında dün sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.S., av tüfeği ile babası Ferzende S.\'nin başına ateş ederek öldürdü. Y.S., Jandarmaya teslim olurken, baba Ferzende S.\'nin cenazesi önce otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu\'na, ardından Karılova ilçesine getirilerek Burmataş köyünde toprağa verildi.



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