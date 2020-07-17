13 yaşındaki çocuk pitbull saldırısına uğradı

Adana’nın Kozan ilçesinde hafta sonu pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki Yılmaz Akalın, ölümden döndüğü anları anlattı. Akalın, 15 kişinin kendisini kurtarmak için mücadele ettiğini belirterek, “Beni orada bıraksalar yiyecekti” dedi.

13 yaşındaki Yılmaz Akalın, Ağlıboğaz Mahallesi’nde cumartesi günü sahibi ile birlikte dolaşan pitbull cinsi, sahiplendirilmesi yasaklı köpeğin saldırısına uğradı.

Ayaklarındaki damarları kopan ve Adana’da gördüğü tedavi sonrası taburcu edilen Akalın, köpeğin kendisini yemek için adeta saldırdığını ifade etti. Akalın o anları aktarırken 15 kişinin kendisini zor kurtardığını belirterek, “Biz yayladan geldik, ailem ekmek almaya yollamıştı. Başka bir bakkala giderken, köpek bana gelmeye başladı kaçmaya çalıştım duvardan atlayamadım beni içeri çekmeye çalıştı. Orada bir sürü mahalle sakini vardı, beni kurtarmaları için bağırdım. Babam geldi köpeğe vurdu öyle kurtuldum. Şu an köpek görmek istemiyorum ve görsem kaçarım sanırım. Zor kurtuldum” dedi.

''1 saate yakın oğlumu köpeğin elinden kurtarmaya çalıştık''

Yılmaz Akalın'ın annesi Gönül Akalın o anları şöyle anlattı:

“O anlar da oğlumu ekmeğe yollamıştım. Ekmek almaktan gelirken bizim haberimiz yoktu ve mahalle sakinleri yardımcı oluyormuş. Seslere çıktık ve oğlumu öyle bağırırken ‘beni köpek yiyor kurtarın’ diye bağırıyordu. Elimize ne gelirse attık. Köpeğin elinden oğlumu kurtarmaya çalıştık. 1 saate yakın uğraştık. Son anda babası midesine vurunca köpek bıraktı, kaçmaya başladık. 3 yaşındaki kızıma da saldırdı. Kendimizi eve zor attık. Damarları dışarıda idi. Onlar dikildi. Çok kötüydüm. Daha sonrasını hatırlamak bile istemiyorum”

Küçük çocuğa saldıran köpek Kozan Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde gözetimde tutuluyor.

Kanun ne diyor?

MEVCUT KANUN MADDE 14. - Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:

a) Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.

b) Hayvanları, gücünü aştığı açıkça görülen fiillere zorlamak.

c) Hayvan bakımı eğitimi almamış kişilerce ev ve süs hayvanı satmak.

d) Ev ve süs hayvanlarını onaltı yaşından küçüklere satmak.

e) Hayvanların kesin olarak öldüğü anlaşılmadan, vücutlarına müdahalelerde bulunmak.

f) Kesim hayvanları ve 4915 sayılı Kanun çerçevesinde avlanmasına ve özel üretim çiftliklerinde kesim hayvanı olarak üretimine izin verilen av hayvanları ile ticarete konu yabani hayvanlar dışındaki hayvanları, et ihtiyacı amacıyla kesip ya da öldürüp piyasaya sürmek.

g)Kesim için yetiştirilmiş hayvanlar dışındaki hayvanları ödül, ikramiye ya da prim olarak dağıtmak.

h) Tıbbî gerekçeler hariç hayvanlara ya da onların ana karnındaki yavrularına veya havyar üretimi hariç yumurtalarına zarar verebilecek sunî müdahaleler yapmak, yabancı maddeler vermek.

ı) Hayvanları hasta, gebelik süresinin 2/3’ünü tamamlamış gebe ve yeni ana iken çalıştırmak, uygun olmayan koşullarda barındırmak.

j) Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak, işkence yapmak.

k)Sağlık nedenleri ile gerekli olmadıkça bir hayvana zor kullanarak yem yedirmek, acı, ıstırap ya da zarar veren yiyecekler ile alkollü içki, sigara, uyuşturucu ve bunun gibi bağımlılık yapan yiyecek veya içecekler vermek.

l) Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek.