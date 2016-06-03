13 yaşındaki çocuğun kafasını kesen zanlı: Sağ çıkarsam daha çok kelle alacağım!

Gaziantep'te 23 Mart’ta 250 lira için 13 yaşındaki Suriyeli Ferhat Ali’nin kafasını keserek öldürmekten yargılanan Cengiz Polat önceki gün hâkim karşısına çıktı. Polat, görgü tanıklarının beyanına kızınca “Dua etsinler benim buradan cenazem çıksın, sağ çıkarsam çok kelle alacağım” diye tehditler savurdu.

Hürriyet’ten İdris Emen’in haberine göre, 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘çocuğu canavarca hisle öldürme’ suçundan yargılanan Polat olay günü bonzai içtiğini bu nedenle cinayet hakkında bir şey hatırlamadığını iddia etti. Görgü tanıklarının beyanına kızan Polat, "Dua etsinler benim buradan cenazem çıksın, sağ çıkarsam çok kelle alacağım" diyerek mahkemede tehditler savurdu. Polat’ın ağırlaştırılmış müebbetle yargılandığı dava 20 Eylül’e ertelendi.