13 yaşındaki çocuğu direğe bağlayıp sopalarla döverek linç eden 13 kişinin yargılanmasına başlandı!

Bangladeş’te küçük bir çocuğu bisiklet çaldığı gerekçesiyle linç ettiği iddia edilen 13 kişinin davasına başlandı. Ülkenin kuzeyindeki Sylhet kentinde bisiklet çaldığı iddia edilen 13 yaşındaki Samiul Alam Rajon adlı küçük çocuğun, tamamı yetişkinlerden oluşan bir kalabalık tarafından direğe bağlandıktan sonra sopalarla dövülerek linç edilmesi dünya genelinde tepkiye neden olmuştu.

Yaklaşık bir ay önce yaşanan korkunç olayla ilgili tutuklu bulunan 13 kişiden üçü suça karıştıklarını itiraf etti. Olaydan sonra ğlkede büyük öfke hakim olurken halk suçluların idamını istiyor.

‘Vurmayın, öleceğim’ diye yalvarmıştı

O dehşet anları ve çocuğun kendisini öldürmemeleri için kalabalığa yalvardığı anların yer aldığı video internette yayılmıştı. Bisikleti çaldığını itiraf ettirmek için uzun süre işkence eden kalabalık bir ara çocuğu çözerek yürümesini istedi.

Videodaki görüntülerde 13 yaşındaki Samiul’un yürüyebildiğini gören bazı kişilerin, “Kemikleri kırılmamış, daha vurun” diye bağırdığı, çocuğun ise “Lütfen böyle vurmayın yoksa öleceğim” diye yalvardığı görülüyordu.

Olaydan sonra çocuğa yapılan otopside tam 64 kemiğinin kırıldığı ortaya çıkarken, polis hırsızlığa dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Çocuk hakları kuruluşları olayın ortaya çıkması üzerine ülke çapında gösteriler düzenledi.