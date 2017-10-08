13 yaşındaki çocuğa 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası!

"Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla hakkında dava açılan 13 yaşındaki A.Ş’ye, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın şikâyetinden vazgeçmesine rağmen 1 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Evrensel'in haberine göre Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda “Cumhurbaşkanına hakaret” ettiği iddiasıyla 1 yıl önce hakkında dava açılan 13 yaşındaki A.Ş’nin duruşmasında karar çıktı.
Ceza ertelendi
İstanbul 2. Çocuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya A.Ş. katılmazken, müdafi Avukat Fatma Hopikoğlu duruşmada hazır bulundu. Davada müşteki olarak yer alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın şikâyetinden vazgeçtiği ortaya çıktı.
Duruşmada karar veren mahkeme, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunun sabit olduğunu ileri sürerek A.Ş’ye 3 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme cezayı “suçu alenen işlemesi” nedeniyle 3 yıl 6 aya çıkardı. Mahkeme, A.Ş’nin 15 yaşını doldurmamasını göz önünde bulundurarak verdiği cezayı yarı oranında indirerek 1 yıl 9 aya düşürdü. Mahkeme, A.Ş’nin yıl içinde aynı suçu işlememesi şartıyla cezayı erteledi.