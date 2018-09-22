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13 yaşındaki çocuğa cinsel istismara tutuklama

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da, eşinin yeğeni 13 yaşındaki kız çocuğu S

22 Eylül 2018 23:48

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR\'da, eşinin yeğeni 13 yaşındaki kız çocuğu S.Y.\'ye  cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen M.G. (27), tutuklandı.
Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı imzasıyla yapılan yazılı açıklamaya göre, “Bucak ilçesindeki bir okulda, rehber öğretmenin, S.Y. (13) isimli öğrencisinin teyzesinin eşi olan M.G. (27) tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığından şüphelenerek olayı kolluk birimlerine bildirmesi üzerine Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda M.G. isimli şahıs, 21.09.2018 tarihinde ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklanmıştır. Konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir” denildi.

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