13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Hamile olduğu ortaya çıktı!

Adana’nın Feke ilçesinde bir kadın, velayeti boşandığı erkekte olan 13 yaşındaki kız çocuğunun bedenindeki değişlikten şüphelenerek yaptırdığı gebelik testi sonucunda kızının hamile olduğunu öğrendi. Anne E.O., cinsel istismara maruz bırakılan çocuğunu devlet koruması altına aldırırken, şüpheli H.Y.'ye kızının telefonundan mesaj atarak güvenlik güçlerine yakalatıp tutuklattı.

Adana'da 13 yaşındaki kız çocuğu, arkadaşının babası olan 55 yaşındaki H.Y. isimli bir erkeğin cinsel istismarına maruz kaldı. . Annesinin şüphelenmesi üzerine, çocuğun hamile olduğu ortaya çıktı.

11 yıl önce evli olduğu erkekten boşanan 33 yaşındaki E.O., 2 yaşındaki kızı F.N.E.'yi babasında bırakmak zorunda kaldı. Terzilik yapan E.O., arada bir gizlice görmek zorunda kaldığı kızının bedenindeki değişikliği fark edince, gebelik testi yaptırdı.

13 yaşındaki çocuğunun hamile olduğunu öğrenen E.O., kızını devlet koruması altına aldırdı. Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 55 yaşındaki H.Y.'yi de kızının telefonundan mesaj atarak güvenlik güçlerine yakalattı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

E.O. kızı 2 yaşındayken ayrıldığını ve velayetinin boşandığı erkekte kaldığını belirterek, "Bana hiç kızımı göstermedi ama kızımla gizli gizli geldim görüştüm. Kızımı bu yıl okul başladığından beri iki haftada bir görmeye başladım. Kızım yatılı anadolu lisesinde okuyor. Kızım 'anne göğsümden süt geliyor' dedi ve ben de 'bakayım' dedim. Kızımın bedenindeki renk değişikliğinden şüphelendim. Baktım bayağı bir süt geliyor. Ablamla ben şüphelendim. Eczaneden aldığımız gebelik testi ile test yaptık, kızım gebe çıktı" dedi.

Kızına, kendisine cinsel istismarda bulunan kişinin arkadaşının babası olduğunu söylediğini anlatan E.O., “Ayrıldığım eşimi aradım ve acil Adana’ya gelmesini istedim. Ne oldu dedi, ısrarla gel dememe rağmen gelmeyince kızına H.Y. diye biri köyden tecavüz etmiş dedim. Cevap vermedi, sinirlendim telefonu kapattım ve emniyet müdürlüğüne gittim. Şikâyetçi oldum adam tutuklandı ve mahkemeyi bekliyoruz” diye konuştu.

"Gönüllü avukatlar ile kızımın hakkını savunmasını istiyorum"

Kızının 21 haftalık hamile olduğunu söyleyen E.O., “Kızım devletin korumasında. Bu hafta içinde savcılık ve doktorlar gerekli incelemeleri yapacaklar. Beklentim devletimden hukuki süreçte yardım bekliyorum avukatım yok bu konuda gönüllü avukatlar ile kızımın hakkını savunmasını istiyorum” ifadesini kullandı.

Babaannesi ile köye gelmeden önce konuştuğunu, "Köye gelme" dediğini aktaran E.O., “Dedesi ile konuştum 'kızın devrini sana veriyorum' dedi ve ben de 'araba mı devrediyorsun' diyerek tepki gösterdim. Bana kadın olduğum için kızımı vermediler ama kendileri kızımı ne hale getirdiler” dedi. (İHA)