13 yaşındaki çocuğa böyle işkence yaptılar

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde askeri sevkiyatı protesto ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan dört çocuk S.E., Y.E., S.E. ve U.E. Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerin ardından adliyeye getirildi. İfade işlemlerinin ardından 4 çocuk serbest bırakıldı. U.E. hakkında ise denetimli serbestlik kararı da konuldu.

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, darp görüntülerini paylaşarak, S.E.'ye işkence yapıldığını öe sürdü. Encü, "S.E. daha 13 yaşında, Roboski'de askerler tarafndan darp edilerek gözaltına alındı.Ve 3 gün boyunca işkence edildi" ifadelerini kullandı.

Sırt ve omuz bölgesinde morluklar bulunan çocuklardan S.E., askerlerin hakaretler eşliğinde kendilerine coplarla vurduğunu dile getirdi. S.E., “Bizleri döverek gözaltına aldılar. Zırhlı araçta bizi sürekli tehdit ettiler. Bize ‘siz taş attınız’ diye diye dövdüler. Coplarla kafamıza vuruyorlardı” dedi.