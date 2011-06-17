-13 YAŞINDA ÜNİVERSİTEYE GİDECEK LAHEY (A.A) - 17.06.2011 - Hollanda, henüz 13 yaşında olmasına rağmen liseyi başarıyla bitirerek üniversiteye gitmeye hak kazanan öğrenciyi konuşuyor. Rotterdam yakınlarındaki Schiedam'da yaşayan Erik van der Boom adlı öğrenci, altı yıllık lise dengi Gymnasium'u üç yılda bitirerek, büyük bir başarıya imza attı. Gymnasium'un ilk dört senesini bir yılda bitiren öğrenci, ilkokul eğitimini de bir yıl erken tamamlamış. AD gazetesinde yer alan haberde, Gymnasium'dan başarıyla mezun olan Erik van der Boom'un ülkenin sayılı üniversitelerinden Delft Teknik Üniversitesi'nde matematik ya da fizik veya her ikisini birden okumak istediği belirtildi. Tam olarak ne olmak istediğine henüz karar vermediğini anlatan Erik van der Boom, hobi olarak müziği çok sevdiğini söyledi.