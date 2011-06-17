T24 LogoT24 Logo
Dünya

13 YAŞINDA ÜNİVERSİTEYE GİDECEK LAHEY (A.A)

17 Haziran 2011 20:31

-13 YAŞINDA ÜNİVERSİTEYE GİDECEK LAHEY (A.A) - 17.06.2011 - Hollanda, henüz 13 yaşında olmasına rağmen liseyi başarıyla bitirerek üniversiteye gitmeye hak kazanan öğrenciyi konuşuyor. Rotterdam yakınlarındaki Schiedam'da yaşayan Erik van der Boom adlı öğrenci, altı yıllık lise dengi Gymnasium'u üç yılda bitirerek, büyük bir başarıya imza attı. Gymnasium'un ilk dört senesini bir yılda bitiren öğrenci, ilkokul eğitimini de bir yıl erken tamamlamış. AD gazetesinde yer alan haberde, Gymnasium'dan başarıyla mezun olan Erik van der Boom'un ülkenin sayılı üniversitelerinden Delft Teknik Üniversitesi'nde matematik ya da fizik veya her ikisini birden okumak istediği belirtildi. Tam olarak ne olmak istediğine henüz karar vermediğini anlatan Erik van der Boom, hobi olarak müziği çok sevdiğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24