13 yaşında okul servis aracını kullanıyor!

Son günlerde okul servislerinde yaşanan şiddet ve taciz olaylarının ardında 3 yaşındaki Alperen'in de araçta unutularak ölümüne sebebiyet verilmesiyle servislerdeki güvenlik koşulları gündeme gelmişti. Yaşanan bu olayların ardından Şanlıurfa’da jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu öğrenci servisini 13 yaşındaki bir çocuğun kullandığı görüldü. 13 yaşındaki O.S.Y. ailesine teslim edilirken, babaya para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince, Karaköprü ilçesinin Ayanlar- İnanlı mahalleleri arasında oluşturduğu kontrol noktasında, içinde 10 öğrencinin bulunduğu bir öğrenci servisi durduruldu. Jandarma ekipleri, direksiyonda 13 yaşındaki O.S.Y.'yi görünce şaşırdı. Babası M.Y.'ye ait olduğu belirlenen öğrenci servisini kullanan O.S.Y. servisten indirilip ailesine teslim edildi. O.S.Y.'nin servis şoförü olan babası M.Y.’ye ise para cezası uygulandığı belirtildi.

TIKLAYIN - Araçlara elektronik takip, şoförlere doktor kontrolü; işte okul servislerinde yapılacak yeni düzenlemeler...

Geçen günlerde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Okul Servis Yönetmeliği'ne ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. 4 bakanlığın ortak kararıyla okul servis şoförlerine yönelik alınan yeni düzenlemeleri duyurdu.

4 bakanlık tarafından yapılan ortak açıklamada okul servislerine yönelik yapılan düzenlemede alınan kararlar şöyle:

- Araç takip sistemi zorunlu hale getirildi.

- Şoföre hekimden her yıl rapor şartı getirildi.

- Denetim için komisyonlar kuruldu.

- Komisyonda öğretmen ve veliler olacak.

- Denetim görevi İçişleri Bakanlığı'nda olacak.

- Kovuşturma ve soruşturmalar şoförlüğe engel sayılacak.

- Araçlarda bulundurulacak personelin eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı'nca yerine getirilecek.

- Üç noktalı emniyet kemeri ve sensörlü koltuk zorunlu hale getirildi.