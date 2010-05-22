13 yaşında Everest'e tırmandı!

T24-

Romero'nun ABD'deki sözcüsü Rob Bailey, deniz seviyesinden 8850 metre yükseklikte bulunan ekiple telefon görüşmesi yaptığını belirterek, genç dağcının zirveye ulaştığını doğruladı.

Bu arada genç dağcının internetteki "blog"unda, bu sabah "Hayallerimiz gerçekleşti. Herkes inanılmaz derecede mutlu" ifadeleri dikkat çekti.





Afrika'daki Kilimanjaro dağına 10 yaşındayken tırmanan Romero, okulunun koridorunda gördüğü ''kıtaların en yüksek tepelerinin çizili'' olduğu resimden ilham aldığını ifade etmişti.

Bundan önce Everest'e tırmanan en genç dağcı Nepalli Temba Tsheri idi. Tsheri, Everest'in zirvesine ulaştığında 16 yaşındaydı.





Californialı Jordan Romero Everest'te babası, babasının kız arkadaşı ve 3 şerpa ile birlikte tırmandı. Ekip ana kampı Çin tarafında kurdu. Romero, ilk kez 8 bin metrenin üzerine çıkmayı başardı.