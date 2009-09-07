13 yaşında anne oldu

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde tarım işçisi olarak bulunan 13 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede kız bebek dünyaya getirdi.

Mevsimlik tarım işçisi olarak bir süre önce Bünyan ilçesine gelen 13 yaşındaki D.Ç, doğum sancıları başlayınca ambulansla Kayseri Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine getirildi.



13 yaşında olduğu belirlenen D.Ç, hastanede kız bebek dünyaya getirdi.



D.Ç'nin imam nikahıyla birlikte yaşadığı ve amcasının oğlu olduğu öğrenilen K.Ç. ise doğum olayından sonra “çocuğun cinsel istismarı” suçundan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



17 yaşındaki K.Ç, çıkartıldığı mahkmece tutuklandı.Anne D.Ç'nin ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.