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13 uçak yetmedi: THY devletin 'zirvesi' kullansın diye yeni uçak alıyor!

THY en son Cumhurbaşkanlığı için A340 – 500 tipi bir uçağı 77 milyon dolara satın almıştı

26 Ağustos 2017 10:44

Türk Hava Yolları (THY) VIP hizmetlerde kullanmak için yeni Airbus ACJ318 alacağını açıkladı. 13 olan VIP uçak sayısı yeni alımla 14'e çıkıyor. THY devletin zirvesinin kullanacağı uçaklar için VIP alımlar gerçekleştiriyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, Türk Hava Yolları (THY) VIP hizmetlerde kullanılmak üzere bir adet ACJ318 tipi uçağın satın alınmasına karar verdi.

Şirket tarafından KAP’a yapılan açıklamada, “Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, VIP hizmetlerde kullanılmak üzere 1 adet ACJ318 tipi uçağın satın alınmasına karar verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

ACJ318 model uçak 19 yolcu kapasitesine sahip. Uçak mürettebatı 2 pilot, 1 uçuş mühendisi ve 2 uçuş görevlisinden oluşuyor. Ayrıca uçak, 8 tek, 3 çift kişilik yatak kapasitesine sahip.

21.26 metre uzunluğu olan uçağın genişliği 3.71, yüksekliği ise 1.91 metre. 850 kilometre hız yapabilen uçağın menzili ise 6390 kilometre.

THY en son Cumhurbaşkanlığı için A340 – 500 tipi bir uçağı 77 milyon dolara satın almıştı.

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