-13. TUR RUS-GÜRCÜ MÜZAKERELERİ BAŞLADI CENEVRE (A.A) - 14.10.2010 - Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya ve Abhazya ile ilgili Rusya ve Gürcistan arasındaki anlaşmazlığı çözmek amacıyla AB, BM ve AGİT himayesinde yürütülen müzakerelerin 13. turu İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı. BM'nin Cenevre'deki sözcülerinden Elena Ponomareva, Gürcistan ile Rusya arasında 2008'deki 5 günlük savaşın ardından Moskova'nın desteğiyle Gürcistan'dan tek yanlı bağımsızlıklarını ilan eden Güney Osetya ile Abhazya'da çatışmaların yeniden çıkmasını önlemeyi öngören görüşmelerin yerel saatle 09:15'te başladığını kaydetti.