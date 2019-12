13 şehit askeri törenle uğurlandı

T24

İşte Silvan çatışmasıyla ilgili tüm haberler!



Törene, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel katıldı.Bozdağ, Şahin ve Eker alana gelirken şehit Onbaşı Fahrettin Aksu'nun eşi ile sohbet ettiler, bir yaşında olduğu belirtilen çocuğu ile ilgilendiler.Şehitlerin naaşlarının katafalka konulması ile başlayan törende, şehitlerin öz geçmişleri okunurken bazı şehit yakınları göz yaşlarına hakim olamadı.Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ünal Karaosmanoğlu, törende yaptığı konuşmada, önceki günlerde Bingöl ve Diyarbakır arasında kaçırılan 3 kişi için arama çalışmaları başlattıklarını, bu çerçevede Diyarbakır Silvan kırsalında gerçekleştirdikleri operasyonlar çerçevesinde bir grup bölücü teröristle temas sağlandığını kaydetti.Tuğgeneral Karaosmanoğlu, silahlı çatışma sırasında biri jandarma çavuş, ikisi uzman erbaş, diğerleri erbaş ve er olmak üzere toplam 13 personelin şehit olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:''Onlar milletimizin birlik ve beraberliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü sağlamak uğruna verdiğimiz binlerce şehidimizin saflarına katılmak üzere bugün aramızdan ayrılıyorlar. Bilinmelidir ki bu ayrılış sadece bedenen bir ayrılıştır. Al kanların rengini bayrağa veren, vatan topraklarını kanlarıyla karış karış sulayan bu kahramanlar aramızdan hiç ayrılmadılar, ayrılmayacaklar. Daha düne kadar silah arkadaşlarımız olan bu şehitlerimiz daima Türk milletinin kalbinde yaşayacaklardır. Hatıraları ve ruhları her zaman yanımızda beraber olacaklardır. Saçtıkları nurlu ışık biz silah arkadaşları için yolumuzu aydınlatan rehber olmaya devam edecektir. Bugün uğurladığımız bu şanlı vatan evlatları gibi bizler de seve seve şehit olmaya hazırız. Şu husus asla unutulmamalıdır; Türkiye Cumhuriyeti Devletini zayıf düşürme ve ülke topraklarını bölme düşüncesinde olanlar asla emellerine nail olamayacaklardır. Bu hainlerin takipleri ve etkisiz hale getirilmeleri için her zamankinden daha fazla azimle ve kararlılıkla çalışacağımız çok iyi bilinmelidir.Aziz şehitlerimiz; bugün sizleri ebediyete uğurlarken sizi kaybetmenin vermiş olduğu acı sonsuzdur. Şimdi siz, sizden önceki tüm şehitlerimiz gibi bu vatanın yıkılmaz harcı oldunuz. Uğruna can verdiğiniz emanetin bekçisiyiz. Rahat uyuyunuz.''Şehitlerin naaşı Diyarbakır Havalimanı'na götürülmek üzere alanda bekletilen ambulanslara konulurken ve araçlar tören alanından ayrılırken başta İçişleri Bakanı Şahin olmak üzere törene katılanlar duygulu anlar yaşadı.Törene, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, bazı bakanlar ve kuvvet komutanları çelenk gönderdi.