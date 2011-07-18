13 şehidin ön otopsi raporu açıklandı

T24 - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 13 askerin şehit edildiği saldırıyı Genelkurmay ve özel yetkili savcılık soruştururken, ön otopsi raporundan: Askerlerin 4’ü başlarından, 2’si gözlerinden 7’si de boyun, sırt ve göğüslerinden vurularak şehit olmuş!



Diyarbakır’ın Silvan ilçesi ne bağlı Bayrambaşı beldesi Dolapdere köyünde 14 Temmuz Perşembe günü 13 askerin şehit düştüğü ve 7 PKK’lı teröristin öldürüldüğü saldırıyla ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı’nın başlattığı idari soruşturma sürüyor.



Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı da saldırıyla ilgili başlattığı adli soruşturma kapsamında, olayın nasıl meydana geldiğini araştırıyor. Bu kapsamda yapılan ölü muayenelerinde hem askerlerin hem de PKK’lıların bedeninden silah mermileri çıktı. Ölümlerin mermilerden mi yoksa yanmadan mı kaynaklandığı ise kesin otopsi raporu ile anlaşılacak.





Bu ayrıntılar araştırılacak



Milliyet'in haberine göre; Genelkurmay Başkanlığı’nın başlattığı idari soruşturma kapsamında, terör örgütü tarafından kaçırılan 3 kişiyi arayan birliğin kaç gündür arazide bulunduğu, askerlerde olağandışı bir yorgunluğa yol açacak farklı bir gelişme yaşanıp yaşanmadığı, çatışma esnasında komuta zaafiyeti bulunup bulunmadığı, bölgede görevli uçak ve helikopterlerin çatışma devam ederken hangi koordinatlarda bulundukları, çevredeki birliklerin yardıma gelip gelmedikleri, gelme imkanlarının bulunup bulunmadığı gibi tüm unsurlar geniş biçimde araştırılacak.



Bu kapsamda, çatışmada yaralanan ya da yara almadan kurtulan askerlerin ve komutanların ifadelerine de başvurulabilecek. Şehit düşen askerlerin otopsi raporları ve saldırıya uğrayan birliğin komutanlarınca hazırlanan raporlar incelenecek. Olay anına ilişkin tutanaklar incelemeye alınacak. Savcılıktan gelecek raporlar da incelendikten sonra idari soruşturma tamamlanarak, askeri bir zaaf bulunup bulunmadığı ortaya konulacak.





4'ü başından vuruldu



Diyarbakır Özel Yetkili Başsavcıvekilliği’nin olayla ilgili başlattığı adli soruşturma da devam ediyor.



Alınan bilgiye göre, savcılığa, olaydan sonra hazırlanan ölü muayene tutanakları gönderildi. Tutanaklar, yangın nedeniyle şehit düştüğü söylenen tüm askerlerde kurşun yaralanmaları bulunduğunu ortaya koydu.



Savcılık kaynakları, 4 şehidin başından vurulduklarını ve kafataslarının parçalanması sonucu beyin harabiyeti yaşadıklarını bildirdi. Şehitlerden 2’sinin gözlerine, 7’sinin ise boyun, sırt, göğüs bölgelerine kurşun isabet ettiği de belirlendi.



Şehitlerin vücudundan çıkan mermi çekirdekleri incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderilirken, uzmanlar, çekirdeklerin kaleşnikof ve uzun menzilli suikast silahlarına ait olduğunu tahmin ettiklerini bildirdi.





Mesafe de belirlenecek



Ancak inceleme, bununla sona ermeyecek. Kesin otopsi raporu, vücudundan mermi çekirdeği çıkmasına rağmen, vücutlarında birinci derecede yanık bulunan askerlerin, hangi nedenle yaşamını yitirdiğini de ortaya koyacak. Askerlerin şehit düştükten sonra mı yandıkları, yoksa yaralıyken yanarak mı şehit düştükleri bu incelemeler sonunda ortaya çıkacak. Askerlerin bir bölümünün vücudunda birinci derecede yanık bulunması, bir bölümünün vücudunun ise dumandan dolayı siyahlaşması, bu incelemeyi zorunlu kılıyor.



Adli soruşturma kapsamında, telsiz kayıtları da incelenecek ve bölgedeki terör örgütü mensupları ile bunlara komuta edenler belirlenmeye çalışılacak. Bölgedeki tüm soruşturmaları yürütmesi nedeniyle, terör örgütünün komuta kademesini tanıyan savcılığın, saldırı emrini kimin verdiği, saldırıyı düzenleyen gruba kimin komuta ettiği gibi önemli bilgilere ulaştığı ancak bu bilgilerin doğrulanması üzerinde çalıştığı da ifade ediliyor.



Çatışma sırasında ölen ve cesetleri morga getirilen 2 PKK’lının vücutlarından da tamamen yanmış olmalarına rağmen kurşun çekirdeği çıktığı öğrenildi. Bu nedenle, ölüm nedeni konusunda benzer bir inceleme PKK’lılar için de yapılacak.



PKK’lılardan alınan parmak izi örnekleri ile ölen iki teröristin önceki saldırılara katılıp katılmadıkları saptanmaya çalışılacak.





