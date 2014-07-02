13 sanıklı GS Store davasında tutuklu sanık kalmadı

Kadıköy Bağdat Caddesi’ndeki GS Store’un yakılmasıyla ilgili görülen davada tutuklu sanık kalmadı.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamaları sırasında, Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki GS Store'un saldırıya uğramasıyla ilgili 13 sanık hakkında "Nitelikli hırsızlık", "Mala zarar verme" ve "Konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 5'er yıl 8'er aydan 18'er yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 5'i tutuklu 9 sanık ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan GS Store'nin avukatları mağazada oluşan 826 bin 841 lira zararın kısmen ödenmesini kabul etmediklerini belirterek, zararın tamamının ödenmesini talep etti. Sanık avukatları ise polis tutanaklarına göre iddianamenin hazırlandığını belirterek suçlamaları kabul etmediklerini ifade etti. Sanık avukatlarının tahliye talep ettiği davada duruşma savcısı toplanan deliller, sanıkların tutuklulukta geçirdiği süre, suç vasfının değişme ihtimali ve sanıkların delilleri karartma şüphesinin bulunmadığını ifade ederek 5 tutuklu sanığın tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık kalmadı

Mahkeme, sanıkların üzerine atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu ve sanıkların tutuklulukta kaldıkları süreyi göz önüne alarak Engin Güzel, Ferhat Ataç, Mehmet Hanifi Yaman, Mehmet Hacı Bozkurt ve Umur Tike'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi. Öte yandan davanın ilk celsesinde 8 tutuklu sanığın üzerlerine atılı suçun niteliği ve mevcut delil durumunu göz önüne alarak tahliyelerine karar verilmişti. Bu kapsamda 13 sanıklı davada tutuklu sanık kalmamış oldu.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 27 Nisan 2014 tarihinde Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe Spor Kulübü ile Çaykur Rizespor Kulübü arasında oynanan müsabaka sonrası Bağdat Caddesi'nde bulunan GS Store'un camlarının kırıldığı, içeriden alınan ürünlerin bir bölümünün işyeri önünde yakıldığı ve durum üzerine kolluk güçlerinin harekete geçtiği belirtildi. İddianamede, olay yeri incelemesinde işyerinin otomatik açılan kapısının zarar gördüğü ve çalışmadığı, iş yeri içerisinde cam kırıkları, yırtılmış ambalaj kartonları, dağıtılmış tezgahlar, dağıtılmış elektronik cihazlar görüldüğü, vitrin kısmının kırıldığı, bodrum katta bulunan rafların boş olduğu, ürünlerin yerlere saçıldığı ve bir rafın devrildiği belirtildi. Mağazanın kasa kısmında bulunan 2 bin 500 lira miktarındaki nakit paranın da hırsızlık fiiline konu olduğu kaydedilen iddianamede, yaşları 18 ile 27 arasında değişen 13 şüpheli hakkında "Nitelikli hırsızlık", "Mala zarar verme" ve "Konut dokunulmazlığının ihlali" suçlamalarından 5 yıl 8 aydan 18 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi.