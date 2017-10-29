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Dünya

13 saatlik defileye dayanamayan 14 yaşındaki manken hayatını kaybetti

"Çok yorulduğunu ve uyumak istediğini söylüyordu"

29 Ekim 2017 20:38

14 yaşındaki genç model Dzyuba, 13 saatlik defileden sonra aşırı yorgunluk ve menenjit nedeniyle girdiği komada yaşamını yitirdi.

Rusya’nın Perm şehrinde yaşayan Dzyuba isimli genç model, Şanghay’da düzenlenen ve 13 saat süren defilede yorgun düştü. Defileyi tamamlaması istenen ve sağlık desteği bulunmayan defilenin sonunda hastaneye kaldırılan Dzyuba komaya girdi. İki gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Dzyuba’nın ölüm sebebinin aşırı yorgunluk ve menenjit olduğu belirtildi.

Rus kanalına konuşan genç modelin annesi Oksana, “Beni sürekli arıyordu. Çok yorulduğunu ve uyumak istediğini söylüyordu. Hastalığının başlangıcında olduğu için belirtileri göremedik” dedi.

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