Muğla'nın Köyceğiz ilçesi 13 oy farkla yeniden el değiştirdi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, itiraz üzerine 39 sandıkta üçüncü kez yapılan sayımda AKP 13 oy farkla lider çıktı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde AK Parti'nin itirazı üzerine tekrar sayılan 39 sandıktan AKP adayı Kamil Ceylan'a 10 bin 240, CHP adayı Salih Erbay'a ise 10 bin 227 oy çıktı. 30 Mart'ta AKP'li Kamil Ceylan, 3 oy farkla seçimi önde tamamladı. CHP'nin ilçe seçim kuruluna itirazı sonucu sayım tekrarlandı. CHP'li aday Salih Erbay 4 oy farkla birinci oldu.

Sonucun ardından AKP tekrar itiraz edince 39 sandığın yeniden sayılmasına karar verildi. Sayım dün akşam saatlerinde tamamlandı. 39 sandıktan 13 oy farkla AKP lider çıktı. CHP'li aday Salih Erbay, sonuca itiraz edeceklerini açıkladı.

Erbay, sayımın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimi 13 oy farkla kaybettiklerini söyledi.

Aradaki farkın çok az olduğunu ifade eden Erbay, "39 sandığın sonucunda bu çıkmıştır. Toplamdaki 93 sandık sayıldığı zaman fark belki yok olacak. O konuda yaşanan bir hukuksuzluklar var. Mesela Akköprü'de sandık başkanını çuvalla yalnız başına giderken jandarma yakalamış. Bu konuda elimizde tutanak var. Bunlarla beraber Yüksek Seçim Kuruluna müracaat edilecek" dedi.

Erbay, partililerden fevri hareket içinde olmamalarını isteyerek, sabırla götürdükleri süreci sükunet içinde bitirdiklerini ifade etti. AK Parti adayı Kamil Ceylan ise sandıktan çıkan sonuca saygı duyduklarını belirtti.

Köyceğiz'e bugüne kadar hizmet eden Salih Erbay'a teşekkür eden Ceylan, "Bize bundan sonra Köyceğiz için çalışmak düşüyor. Yorulduk. Bir haftadır ne yatıyoruz ne kalkıyoruz. Birimiz aşağı birimiz yukarı derken çok yorgunuz. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

