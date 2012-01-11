1.3 milyonluk Ferrari



T24- Tofaş çatısı altında Ferrari ve Maserati markalarının Türkiye distribütörlüğünü yürüten FerMas, Ferrari’nin en yeni modeli 458 Spider’ı 540 bin euro’dan (1.3 milyon TL) başlayan anahtar teslim satış fiyatıyla Türkiye’de ilk müşterilerine teslim etmeye başladı.



Milliyet'in haberine göre, otomobilin çıplak fiyatının 200 bin euro civarı olduğu, 340 bin euro’nun ise KDV ve ÖTV dahil olmak üzere vergi olarak kesildiği belirtiliyor. İlk olarak 2011 yılında Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılan ve o dönemden bu yana Türkiye’de 7 adet sipariş alan Ferrari 458 Spider, İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Ferrari’nin yenilikçi V8 motor ve üstün tasarım özellikleriyle ön plana çıkan en yeni modeli.



320 kilometre hız yapıyor





Ferrari’nin arkadan itişli ve orta-arka motorlu spor otomobil serisinin evrimini simgeleyen yeni modeli Ferrari 458 Italia modelinin katlanabilir metal tavanlı versiyonu olarak ön plana çıkan Ferrari 458 Spider, yeni yıl itibariyle Türkiye’de de satışa sunuldu.



540 bin euro’dan başlayan anahtar teslim satış fiyatıyla dikkat çeken Ferrari 458 Spider’dan 7 adet sipariş alan FerMas, ilk müşterilerine araçlarını teslim etmeye başladı. 1430 kg’lik boş ağırlığa sahip olan Ferrari 458 Spider, 570 HP güç ve 540 Nm tork üreten V8 motoru ve çift kavramalı, direksiyon üzerinden vites değiştirme imkânı sunan F1 tipi şanzımanıyla dikkat çekiyor.





0-100 km/s hızlanmasını 3.4 saniyenin altında tamamlayabilen Ferrari 458 Italia, 320 km/s’lik son hız değeri ve 100 km’de ortalama 11.8 litrelik yakıt tüketimiyle de çarpıcı sonuçlara imza atabiliyor.

Ayarlanabilir elektrikli rüzgâr kesiciyle donatılan Ferrari 458 Spider, 200 km/s’nin üzerindeki hızlarda bile araç içindeki yolcularının rahatlıkla sohbet edebilmelerine olanak tanıyabiliyor.



Vergisi Ferrari’den pahalı!



Perakende satış fiyatı: 197.358 euro

ÖTV (%130): 256.565 euro

KDV (%18): 81.706 euro

ÖTV KDV dahil fiyat: 535.629 euro

Plaka masrafları: 4.500 euro

Son fiyat: 540.129 euro