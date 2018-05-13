13 Mayıs Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
16.00 Bursaspor - Trabzonspor
19.00 Osmanlıspor - Beşiktaş
19.00 Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor
BEŞİKTAŞ
10.30 Siyah-beyazlı kulübün 2017 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı yapılacak.
FENERBAHÇE
Kardemir Karabükspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
18:00 Sarı-lacivertliler karayolu ile Karabük\'e gidecek
Takımın kentte karşılanışı.
TRABZONSPOR
12.00 Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa\'da \"Her şey Trabzonspor için\" etkinliğine katılacak.
AVRUPA\'DAN FUTBOL
17:00 West Ham United - Everton (Cenk Tosun)
19:00 Atalanta - Milan (Hakan Çalhanoğlu)
21:45 Roma - Juventus (Cengiz Ünder)
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
13:00 Pınar Karşıyaka - Banvit
15:00 Demir İnşaat Büyükçekmece - Beşiktaş Sompo Japan
15:00 Darüşşafaka - Gaziantep Basketbol
15:00 Yeşilgiresun Belediyespor - Tofaş
15:00 Trabzonspor - Muratbey Uşak
19:30 Eskişehir Basket - Sakarya BŞB Basketbol