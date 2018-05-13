T24 LogoT24 Logo
Spor

13 Mayıs Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 16

13 Mayıs 2018 12:18

SPOR TOTO SÜPER LİG
16.00 Bursaspor - Trabzonspor
19.00 Osmanlıspor - Beşiktaş
19.00 Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor

BEŞİKTAŞ
10.30 Siyah-beyazlı kulübün 2017 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı yapılacak.

FENERBAHÇE
Kardemir Karabükspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
18:00 Sarı-lacivertliler karayolu ile Karabük\'e gidecek
Takımın kentte karşılanışı.

TRABZONSPOR
12.00 Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa\'da \"Her şey Trabzonspor için\" etkinliğine katılacak.

AVRUPA\'DAN FUTBOL
17:00 West Ham United - Everton (Cenk Tosun)
19:00 Atalanta - Milan (Hakan Çalhanoğlu)
21:45 Roma - Juventus (Cengiz Ünder)

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
13:00 Pınar Karşıyaka - Banvit
15:00 Demir İnşaat Büyükçekmece - Beşiktaş Sompo Japan
15:00 Darüşşafaka - Gaziantep Basketbol
15:00 Yeşilgiresun Belediyespor - Tofaş
15:00 Trabzonspor - Muratbey Uşak
19:30 Eskişehir Basket - Sakarya BŞB Basketbol

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SPOR TOTO SÜPER LİG 16BursasporTrabzonspor 19OsmanlısporBeşiktaş 19Demir Grup SivassporAytemiz Alanyaspor BEŞİKTAŞ 10SiyahbeyazlıFENERBAHÇE Kardemir KarabüksporSarılacivertlilerKarabükTRABZONSPOR 12Başkan Ahmet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24