13 Mayıs Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG

16.00 Bursaspor - Trabzonspor

19.00 Osmanlıspor - Beşiktaş

19.00 Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor

BEŞİKTAŞ

10.30 Siyah-beyazlı kulübün 2017 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı yapılacak.

FENERBAHÇE

Kardemir Karabükspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

18:00 Sarı-lacivertliler karayolu ile Karabük\'e gidecek

Takımın kentte karşılanışı.

TRABZONSPOR

12.00 Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa\'da \"Her şey Trabzonspor için\" etkinliğine katılacak.

AVRUPA\'DAN FUTBOL

17:00 West Ham United - Everton (Cenk Tosun)

19:00 Atalanta - Milan (Hakan Çalhanoğlu)

21:45 Roma - Juventus (Cengiz Ünder)

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ

13:00 Pınar Karşıyaka - Banvit

15:00 Demir İnşaat Büyükçekmece - Beşiktaş Sompo Japan

15:00 Darüşşafaka - Gaziantep Basketbol

15:00 Yeşilgiresun Belediyespor - Tofaş

15:00 Trabzonspor - Muratbey Uşak

19:30 Eskişehir Basket - Sakarya BŞB Basketbol