'13 kız öğrenciye taciz davası'na gizlilik kararı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 13 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla hakkında 195 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan okul müdürü 60 yaşındaki İ.B. hakim karşısına çıktı. Mahkeme, gizlilik kararı aldı.



DHA'nın haberine göre; bir kız öğrencinin babasına anlatması üzerine geçen nisan ayında ortaya çıkan olayda ilgili Ceyhan 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklu ortaokul müdürü İ.B. hazır edildi.



Tacize uğradığı iddia edilen 13 öğrenci ile ailesi ise duruşmaya gelmedi.



Mahkeme heyetinin gizlilik kararı aldığı davanın ilk duruşmasında İ.B. suçlamaları kabul etmedi. Dava, sanığın tutukluk halinin devamına karar verilerek ertelendi.