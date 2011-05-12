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13 KİŞİDEN 11'İ TUTUKLANDI   KIZILTEPE (A.A)

12 Mayıs 2011 21:45

-13 KİŞİDEN 11'İ TUTUKLANDI   KIZILTEPE (A.A) - 12.05.2011 - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iş yerlerine molotofkokteylli, ilköğretim okuluna ise havai fişekli saldırıda bulundukları iddiasıyla yakalanan 13 kişiden 11'i tutuklandı.  Diyarbakır-Mardin karayoluna 8 Nisan 2011 günü patlayıcı düzeneği döşerken, mayının elinde patlaması sonucu ölen Suriye uyruklu terör örgütü üyesinin toprağa verilişinden önce ve sonra çıkan olaylara katıldıkları belirlenen 13 kişi, polisteki sorgularının ardından savcılığa çıkarıldı.  Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan 11'i tutuklanırken, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklanan 11 kişi arasında olay günü 23 Nisan etkinliklerinin olduğu 23 Nisan İlköğretim Okulu öğrencilerini korkutmak amacıyla havai fişekli saldırı düzenleyen kişinin de bulunduğu öğrenildi.

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