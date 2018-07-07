13 kez kaçtı, 14'üncüde nakille sağlığına kavuştu

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de 6 yıldır böbrek yetmezliği tedavisi gören Volkan Zeybek\'e (40), böbrek nakli için 1 yıl önce başvurduğu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakil Merkezi\'nde 13 kez böbrek çıktı. Ameliyat olmaktan korktuğu için 13 kez nakilden kaçan Volkan Zeybek, 14\'ncüsünde gerçekleşen böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

Çanakkale\'de yaşayan Volkan Zeybek\'in böbrekleri 6 yıl önce hipertansiyona bağlı kronik böbrek yetmezliği nedeniyle iflas etti. 6 yıldır diyalize giren Zeybek, 1 yıl önce böbrek nakli için ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakil Merkezi\'ne başvurdu. Bu süre içinde Volkan Zeybek\'e böbrek nakli için 13 kez sıra geldi. Ancak Zeybek, ameliyat olmaktan korktuğu için nakilden vazgeçti. En son 26 Haziran günü Bursa\'da bir özel hastanede beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin organlarını, ailesinin bağışlama kararı aldığı bildirildi. Yapılan kontrollerde bu kişinin böbreğinin Volkan Zeybek\'e naklinin uygun olduğu belirlendi. Zeybek bu kez böbrek nakline karar verdi. ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi\'nce Bursa\'dan getirilen böbrek, 27 Haziran\'da başarılı bir operasyonla Volkan Zeybek\'e nakledildi.

\'AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ\'

Volkan Zeybek\'in 6 yıldır hipertansiyona bağlı kronik böbrek yetmezliği sonucu diyalize girdiğini belirten ÇOMÜ Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezi Üyesi ve Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Reşit Ersay, \"Merkezimizde tedavi gören Volkan Bey\'i böbrek nakli için 13 kez çağırdık. Ama 14\'üncüde nakil oldu. Yalova\'da özel hastanede beyin ölümü gerçekleşen bir vatandaşın böbreği nakledildi. Ameliyat gayet başarılı ve olumlu geçti. Ameliyat sonrası dönemi de gayet iyi geçiyor\" dedi.

\'HAYATINIZ DÜZENE GİRİYOR\'

Böbrek nakliyle sağlığına kavuşan Volkan Zeybek ise \"Hayatınız düzene giriyor. Ben haftada 3 gün diyalize giriyordum. Artık sağlıma kavuştum. Diyalize girmeyeceğim. Böbrek nakli olmadan önce halsizlik, yorgunluk çekiyordum. Devamlı evde yatıyordum. Tansiyonum yükseliyordu. Başım dönüyordu. Yemek yiyemiyordum. Hiçbir şey yapamıyordum. Ama nakil olduktan sonra istediğim her şeyi yapmaya başladım\" diye konuştu.

\'BÖBREK NAKLİ OLMAKTAN HEP KORKTUM, KAÇTIM\'

Böbrek nakli olmak için başvurduğu ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi\'nde kendisine 13 defa böbrek nakli fırsatı çıktığını belirten Volkan Zeybek, \"Böbrek nakli olmaktan hep kaçtım, korktum. 14\'üncüsünde böbrek nakli oldum. Sağlığıma kavuştum. Kurtuldum. Kimse ameliyattan korkmasın. Zorluk diye bir şey yok. Gözümü kapattım, açtım, odadayım. Hiç acısı yok\" dedi.



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