13 kere sayıldı, kazananı hala belli değil

Doğu ve Güneydoğu'nun bazı seçim çevrelerinde itirazlar nedeniyle oy sayım işlemleri devam ederken, yer yer gerginlikler sürüyor. 13 kez sayım yapıldıktan sonra AKP'nin itirazları doğrultusunda YSK 'ya taşınan Ağrı'daki seçimlere dikkati çeken BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, itirazları reddeden hâkimin 6 günlük izne çıkarıldığını, sonucun Ak Parti lehine çevrilmesi için zemin hazırlandığını ileri sürdü. Seçimi 10 oy farkla kazandığı açıklanan BDP'nin adayı Sırrı Sakık ise, "Ağrı kuşatma altında" dedi.

Başta Ağrı olmak üzere bölgenin bazı merkezlerinde AKP 'nin yaptığı itirazlar nedeniyle sonuçlara ilişkin inceleme sürüyor. Şanlıurfa 'nın Viranşehir ilçesinde AKP'nin itirazları üzerine sandıkların üçüncü kez sayılması sonrasında mazbata BDP adayına verdi. Yapılan kutlamalarda polisle göstericiler arasında yaşanan olaylarda ilçede 12 kişi gözaltına alındı. Olayların sürdüğü Ceylanpınar ve Birecek ilçelerinde ise BDP'nin itirazları reddedildi. İki ilçe belediyesi Ak parti'ye geçti. Bitlis'in Güroymak ilçesinde itiraz üzerine sayım işlemine devam edilirken olaylara sahne olan Ahlat'ta AKP adayı mazbatasını alarak göreve başladı.

Demirtaş'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

AKP'nin itirazı üzerine sonuçların YSK'ya gönderildiği Ağrı'da gerginlik sürüyor. Selahattin Demirtaş, İl Seçim Kurulu'nun Ağrı'daki seçimi AKP lehine çevirmek üzere bir plan içine girdiğini, emniyet ve valiliğin olası halk tepkisini sert bir şekilde bastırmak üzere kentte sıkıyönetim hazırlığı yaptığını ileri sürdü. AKP'nin itirazını reddeden hakimin 6 günlük izne çıkarıldığını belirten Demirtaş, YSK'ya yapılan itirazın reddedilerek dosyanın tekrar Ağrı İl Seçim Kurulu'na iade edildiğini söyledi. Parti genel merkezinden bir heyeti Ağrı'ya göndereceklerini ifade eden Demirtaş, şunları söyledi:

'Bütün şehir ablukaya alınmış'

"Son olarak YSK’ya yapılan itiraz da reddedilerek dosya tekrar Ağrı İl Seçim Kurulu’na iade edilmiştir. Ancak her ne hikmetse Ağrı İl Seçim Kurulu’nda AKP’nin haksız itirazlarını reddeden hâkim aniden 6 günlük izne ayrılmıştır. Bu arada çevre illerden yüzlerce polis Ağrı’ya sevk edilerek bütün şehir ablukaya alınmış ve AKP’nin yapacağı yeni itiraz sonucunda seçimin AKP lehine sonuçlanmasının alt yapısı ve hazırlığı tamamlanmıştır."

'Hükümet ateşle oynuyor'

"Bütün hazırlıklardan anlaşıldığı üzere İl Seçim Kurulu seçimi AKP lehine çevirmek üzere bir plan içine girmiş, emniyet ve valilik de olası halk tepkisini sert bir şekilde bastırmak üzere kentte sıkıyönetim hazırlığı yapmıştır. Tüm bu olanlar AKP hükümetinin ateşle oynamasından başka bir şey değildir. Halkın iradesini hileler yoluyla hiçe sayma geleneği Ağrı’da ilk defa gerçekleşmiyor. 2009 seçimleri de aynı şekilde hırsızlıkla AKP lehine çevrilmişti."

'AKP'nin gücü yetmeyecektir'

"Ancak bütün bu olanlar AKP’nin çirkin yöntemlerden vazgeçmediğini göstermektedir. Umut ediyor ve diliyoruz ki Ağrı’da bir kez daha küçük hesaplar içerisine girilmez ve halkın iradesine saygı duyulur. Aksi durumda halkımızın öz gücüyle ve bütün meşru yollarla her yerde geliştireceği direnişi durdurmaya AKP’nin gücü yetmeyecektir."