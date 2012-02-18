13 ilin bütçesi fazla verdi, 11 ilin iki yakası bir arada

T24 - Bütçenin 1.7 milyar TL fazla verdiği 2012 yılı Ocak ayında, 13 ilin bütçesi fazla, 68 ilin bütçesi açık verdi. Bütçe açığı sıralamasında ardı ardına depremlerin vurduğu Van 230.2 milyon TL açık ile ilk sırada yer aldı.

Maliye Bakanlığı, Ocak ayında tahakkuk eden 76.9 milyar TL’lik verginin 23.5 milyar TL’sini tahsil etti. İstanbul 10.3 milyar TL vergi tahsilatıyla ilk sırada yer alırken, İstanbul’u 2.7 milyar TL ile Kocaeli, 2.5 milyar TL ile İzmir, 2.4 milyar TL ile Ankara izledi.

ANKA’nın Maliye Bakanlığı verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, 2012 yılı Ocak ayında vergi gelirleri tahakkuku bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.6 artışla 76 milyar 911.6 milyon TL olurken, vergi geliri tahsilatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.7 artışla 23 milyar 460 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde tahakkuk eden vergi gelirlerinin yüzde 30.5’i tahsil edildi. Tahsil edilemeyen vergi tutarı 53 milyar 451.8 milyon TL oldu. 2010 yılı Ocak ayında ise tahakkuk eden 63 milyar 749.2 milyon TL’lik verginin, 19 milyar 765 milyon TL’si tahsil edilmişti. 2010’da vergi tahsilatı oranı yüzde 31 düzeyinde gerçekleşmişti.



Her 100 liralık verginin 76 lirasu 4 büyük ilden



2012 yılı Ocak ayında en çok verginin tahsil edildiği il İstanbul, vergi tahsilatı oranının en yüksek olduğu il ise Kocaeli oldu. 2012 yılı Ocak ayında İstanbul’da 29 milyar 695 milyon TL’lik vergi tahakkuk ederken, vergi tahsilatı 10 milyar 346.6 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.

Tahsilat oranı yüzde 34.8 oldu. 5 milyar 148.8 milyon TL verginin tahakkuk ettiği Kocaeli’nin vergi gelirleri tahsilatı 2 milyar 474.1 milyon TL’ye ulaştı. Tahsilat oranı ise yüzde 51.7 düzeyine ulaştı. İzmir’de tahakkuk eden 6 milyar 412.3 milyon TL’lik verginin 2 milyar 474.1 milyon TL’lik kısmı tahsil edildi.

Ankara’nın vergi tahakkuku 10 milyar 741 milyon TL düzeyinde gerçekleşirken, tahsilat 2 milyar 419.4 milyon TL oldu. İstanbul, Kocaeli, Ankara ve İzmir’in vergi gelirleri tahsilatı toplamı 17 milyar 899.6 milyon TL’ye ulaştı. Türkiye genelinde tahsil edilen her 100 TL’lik verginin 44 TL’si tek başına İstanbul’dan, 76 TL’si ise İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Ankara’dan toplanmış oldu.



İstanbul'un bütçesi 9,8 milyar lira fazla verdi



Merkezi Yönetim bütçesinin 1.7 milyar TL fazla verdiği 2012 yılı Ocak ayında tahsil edilen bütçe geliri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.5 oranında artarak 28 milyar 87.5 milyon TL oldu. İstanbul 11 milyar 24.5 milyon TL gelirle toplam bütçe gelirlerinin yüzde 39.3’ünü tek başına karşıladı. 2012 yılı Ocak ayında İstanbul’un bütçe harcamaları 1 milyar 245.8 milyon TL olarak gerçekleşirken, İstanbul’un bütçesi 9 milyar 779 milyon TL fazla verdi.



4 ilin bütçe geliri tahsilatı 19,4 milyar lirayı aştı



Bütçe gelirlerinde İstanbul’un en yakın takipçisi 3 milyar 146.9 milyon TL ile Ankara oldu. Sanayinin de başkenti olmaya talip olan ve son yıllarda yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Ankara’nın 2012 yılı Ocak ayında bütçe gideri 1 milyar 525.7 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Ankara’nın bütçesi 1 milyar 621.2 milyon TL fazla verdi. Türkiye’nin sanayi şehri Kocaeli’nin 2012 yılı Ocak ayında bütçe gelir tahsilatı 2 milyar 697.2 milyon TL, giderleri 220.1 milyon TL olarak gerçekleşti. Kocaeli Ocak’ta 2 milyar 477.1 milyon TL bütçe fazlası verdi. Anılan dönemde İzmir’in gelir tahsilatı 2 milyar 568.6 milyon TL, giderleri 587.2 milyon TL, bütçe fazlası ise 1 milyar 981.3 milyon TL oldu. 2012 yılı Ocak ayında tahsil edilen 28 milyar 87.5 milyon bütçe gelirleri içinde Ankara’nın payı yüzde 11.2 olurken, Kocaeli’nin payı yüzde 9.6, İzmir’in yüzde 9.1 olarak gerçekleşti. 2012 yılı Ocak’ta İstanbul, Ankara, Kocaeli ve İzmir illerinin 19 milyar 437 milyon TL’yi aşan toplam geliri, toplam bütçe gelirinin yüzde 69.2’sini oluşturdu.



13 ilin bütçesi fazla verdi



2012 yılı Ocak ayında 13 ilin bütçesi fazla, 68 ilin bütçesi açık verdi. 2012 yılı Ocak’ta bütçesi fazla veren iller İstanbul, Kocaeli, İzmir, Ankara, Bursa, Mersin, Tekirdağ, Antalya, Hatay, Muğla, Zonguldak, Rize ve Kırıkkale oldu.

2011 yılı Ocak’ta da 13 ilin bütçesi fazla, 68 ilin bütçesi açık vermişti.

2012 yılı Ocak ayında bütçe açığı sıralamasında en fazla açığı ardı ardına yaşanan depremle sarsılan Van verdi. Ocak ayında Van’ın bütçe açığı 230.2 milyon TL oldu. Van’ı 141.8 milyon TL ile Diyarbakır, 94.1 milyon TL ile Erzurum, 78.9 milyon TL’yle Elazığ izledi.

2012 yılı Ocak ayında en çok vergi tahsilatı yapılan iller (milyon TL)

Vergi Vergi Tahakkuku Tahsilat Yüzde

İller (1) (2) (2/1)

İstanbul 29.695.0 10.346.6 34,8

Kocaeli 5.148.8 2.659.5 51,7

İzmir 6.421.3 2.474.1 38,5

Ankara 10.741.1 2.419.4 22,5

Bursa 2.337.7 573.6 24,5

Mersin 1.392.0 463.5 33,3

Antalya 1.985.6 382.0 19,2

Tekirdağ 824.2 263.2 31,9

Hatay 861.2 245.2 28,5

Adana 1.418.2 225.4 15,9

Konya 964.9 214.6 22,2

Kayseri 666.4 169.8 25,5

Balıkesir 564.2 149.7 26,5

Samsun 554.2 147.3 26,6

Manisa 683.7 143.9 21,0

Muğla 729.9 137.4 18,8

Gaziantep 727.3 133.4 18,3

Eskişehir 479.7 122.8 25,6

Trabzon 409.3 111.1 27,1

Aydın 571.9 97.3 17,0

Toplam 76.911.6 23.460.0 30,5

**/. **

2012 Yılı Ocak ayında bütçe fazlası veren iller (kümülatif, milyon TL)

Bütçe Tahsilatın Geliri Bütçe Bütçe Gelirdeki

Tahsilat Gideri Fazlası Payı(Yüzde)

İstanbul 11.024.5 1.245.8 9.778.9 39,3

Kocaeli 2.697.2 220.1 2.477.1 9,6

İzmir 2.568.6 587.2 1.981.3 9,1

Ankara 3.146.9 1.525.7 1.621.2 11,2

Bursa 611.6 289.5 322.0 2,2

Mersin 489.6 231.2 258.4 1,7

Tekirdağ 276.7 93.6 183.1 1,0

Antalya 436.9 255.4 181.5 1,6

Hatay 269.0 164.2 104.9 1,0

Muğla 160.7 128.5 32.2 0,6

Zonguldak 105.8 80.5 25.3 0,4

Rize 71.3 51.2 20.1 0,3

Manisa 158.9 150.7 8.2 0,6

Bütçe To. 28.087.5 26.347.0 1.740.4 100,0/

**

2012 Yılı Ocak ayında en çok bütçe açığı veren iller (kümülatif, milyon TL)

Bütçe Geliri Bütçe Bütçe

Tahsilat Gideri Dengesi

Van 42.7 273.4 -230.2

Diyarbakır 101.9 243.7 -141.8

Erzurum 72.0 166.2 -94.1

Elazığ 56.7 135.6 -78.9

Malatya 63.6 139.8 -76.3

Hakkari 1.4 74.8 -73.5

Samsun 165.5 238.9 -73.4

Urfa 81.5 149.3 -67.8

Şırnak 21.0 87.9 -67.0

Mardin 29.5 96.0 -66.4