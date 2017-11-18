13. İcra Müdürlüğü'ne ihaleye fesat karıştırma operasyonunda üç kişi tutuklandı

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Anadolu 13. İcra Müdürlüğü\'nde “Kamu ihalesine fesat karıştırmak\" suçundan 3 kişinin tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Anadolu 13. İcra Müdürlüğü\'ne yönelik bazı araçların satışına ilişkin usul ve yasaya aykırı işlemler nedeniyle başlatılan soruşturma sonucu 3 kişi tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada 9 Kasım 2017 tarihinde 15 kişi gözaltına alındı. 3 kişi emniyet işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 12 kişi 15 Kasım 2017 tarihinde adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcı, 2 kişiyi serbest bırakırken 1 kişiyi adli kontrol tedbiri için, kalan 9 kişiyi de tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorgusunu yaptığı tüm şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulayarak serbest bıraktı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılığın itirazı üzerine şüphelilerden N.İ., A.S., O.B. ve T.Ç. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Bugün gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, N.İ.\'yi serbest bırakırken, A.S., O.B. ve T.Ç.\'nin, “Kamu ihalesine fesat karıştırma\" suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.

