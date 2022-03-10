13 hakemi görevden alan MHK Başkanı'ndan ilk açıklama: Kesinlikle temizlik değil, proje başlattık

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, 13 hakemin görevden alınmasına ilişkin olarak, "Operasyon yapmadık, kesinlikle temizlik değil. Biz bir proje başlattık. Bu projenin ilk adımı. Son 48 saatte yaşananları görünce ne kadar doğru bir karar aldığımızı anlamış oldum" dedi.

Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık gibi liste dışında kalan hakemlerin kötü hakemler olmadığını da dile getiren Ferhat Gündoğdu, "Performans olarak üst sıralarda yer alan ancak hakemliğinin son senelerine gelmiş, isimleri yıpranmış, hakemliği güven kaybına uğratma aşamasında olan arkadaşlarımız vardı. Bazı arkadaşlarımız maalesef, bilerek veya bilmeyerek kurumun üzerinde davranışlarda bulunmaya başladılar. Rol model olan arkadaşlarımızın, hakemlik sistemini etkilediğini tespitini yaptık" dedi. MHK'da görev yapan isimlerin suç örgütleriyle ve illegal işlerle ilişkilendirilmesinden çok rahatsız olduğunu kaydeden MHK Başkanı, herkesin gerekli soruşturmalardan geçtiğini belirtti.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, beIN Sports'ta 13 hakemin görevine son verilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Gündoğdu, birbirinden çarpıcı ifadeler kullandı. Gündoğdu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"En düşük puanda hakemleri belirledik"

"Bu aldığımız karar bir operasyon değil. Operasyon, temizlik gibi kelimelerin kullanılmasını asla kabul etmiyorum, bunlar doğru değil. Türk hakemliğinin geleceği için bir süredir planladığımız çalışmanın bir bölümüydü bu. Çok yıpratılıyoruz, bu hakemliğe bir fayda sağlamıyor. Bir sistem için çalıştığımızı bilirsek çok daha iyi olacak. Türk futbol hakemliğinin ihtiyacı olan değişimin sürecinin başlangıç sinyallerini vermiştik. Bir proje üretmemiz gerekiyordu, bir stratejiye dayalı plan ve program yaptık. 4 ay boyunca herkese bir süre tanıdım, buna çalışma arkadaşlarım da dahil. Hizmet kalitesini yukarı çıkartmak için ne yapmamız gerekiyor diye kendi içimizde kendimizi sorguladık. 4 aylık süre boyunca, hakem arkadaşlarımızı gözlemledik. 8 Mart'ta da bu kararı aldık.

"Bu bir klasman belirlemedir. Serdar Tatlı döneminde klasman belirleme fırsatı 4 döneme çıkarıldı. Son 48 saatte yaşananları gördüğümde ne kadar doğru bir karar aldığımızı anlamış oldum. TFF'nin belirlediği kategorilere göre yaratılan bir algoritma vardır. O algoritmaya göre en düşük puanda olan hakemlerimizi belirledik ve ona göre hareket ettik.

"Hizmetin kalitesi sorgulanıyorsa çalışma yapmamız gerekir"

Biz Türk futboluna bir hizmet sunuyorsak ve bu hizmetin kalitesi sorgulanıyorsa buna göre çalışmalar yapmamız gerekir. Göreve geldiğimiz 4 aylık süreçte bunlarla ilgili çalışmalar yaptık.

Görevde olan ve olmayan arkadaşlarımın hepsinin, örgütlerle ilişkilendirilmesinden son derece rahatsızım. Bunlarla ilgisi yok.

Türk futbolunda bir değişim için bir proje üretmek gerekiyordu. Plan ve program yaptık. Yönetime sunduk ve onay aldık. 4 ay boyunca herkese süre tanıdım. Kurulumda çalışma arkadaşlarım da dahil. Bunu kendilerine de söyledim. MHK olarak yaptığımız bir projenin birinci etabı. Bu bir proje, sistem için bir çalışma."

"Bazı arkadaşlarımız maalesef, bilerek veya bilmeyerek kurumun üzerinde davranışlarda bulunmaya başladılar"

"Hakemlerin maç sayısı, ağırlık dereceleri gibi bir algoritma var. Her an sizi sıralar. Bu sıralamaya göre, yüzde 20'lik bir bölüm bir alt klasmana indirilir. Bir tarih belirlersiniz, bu tarihte arkadaşlarımız algoritmaya göre en altta kaldığı için alt klasmana geçer. 13 hakemin tamamı yetersiz değil. 3 kategoride arkadaşımız var. Birinci kategoridekiler, o performansta yer almayan, üst sıralarda yer alan ancak hakemliğinin son senelerine gelmiş, isimleri yıpranmış, hakemliği güven kaybına uğratma aşamasında olan arkadaşlarımız. Her yıl 30-40 maça çıktığınızda ister istemez yıpranıyorsunuz, bu arkadaşlarımız da çok fazla yıprandılar. Bazı arkadaşlarımız maalesef, bilerek veya bilmeyerek kurumun üzerinde davranışlarda bulunmaya başladılar. Rol model olan arkadaşlarımızın, hakemlik sistemini etkilediğini tespitini yaptık. Hakemlerden beklenen en önemli şey, hür iradeyle karar verebilmeleridir. Bu ilişkilerin kuruma zarar verdiğini fark ettikten sonra, Türk futbolunun bir gün bile bekleme lüksü yok. Birinci kategorideki arkadaşlarım ile tamamen bu sebepten dolayı yollarımızı ayırdık. Son 2 aylık süreçte, birtakım gözlemlerde bulunduk. Seminerler, saha içi performanslar, saha dışı davranışlar, VAR kayıtları... Bunların hepsine bakıldı. Bu karar 8 Mart günü alınmadı, son 1.5 aylık çalışmanın geldiği son noktaydı. Devre arasında da bu işi bitirebilirdik ama şans vermek istiyordum. Karşılığını alamayınca da yollarımızı ayırdık."

Gündoğdu'nun diğer açıklamalarından satır başları ise şöyle:

"Cüneyt Çakır ve Ali Palabıyık kötü hakemler değil"

"Cüneyt Çakır veya Ali Palabıyık" kötü hakemler mi sorusuna yanıt veren Ferhat Gündoğdu, iki ismin de iyi hakemler olduğunu söyledi.

"İkinci ve üçüncü kategorideki arkadaşlarımız, hakemliğin dışına çıkmadılar"

"İkinci ve üçüncü kategorideki arkadaşlarımızın bir kısmı, bulundukları liglerin yeterliliklerini maalesef kendilerine verilen süre içerisinde karşılık veremediler. Bu arkadaşlarım hakemliğin dışına çıkmadılar. Alt liglerde tekrardan kendilerini gösterme şansları olacak."

"TFF veya kulüplerinden bir talep gelmedi, sorumlu benim"

"Hiç kimseden bir talep gelmedi. TFF ve kulüpler dahil. TFF Başkanı Nihat Özdemir'e bizim hazırlayıp sunduğumuz bir listedir. Bu listeden tamamıyla ben sorumluyum."

"Görevde olan arkadaşlarımın suç örgütleriyle ilişkilendirilmesinden çok rahatsızım"

"Görevde olan arkadaşlarımın suç örgütleriyle ve illegal işlerle ilişkilendirilmesinden çok rahatsızım. Her zaman bir soruşturma yapılır, ona göre görev alırız. Bunların konuşulmasından çok rahatsızız."

"Bizde grev diye bir tercih yok, istifa edebilirler, en doğal hakları"

"Süper Lig ve 1'inci Lig hakem arkadaşlarımızı davet ettim, bir izahata ihtiyaçları var. Türkiye Cumhuriyet büyük bir kurum, kurumlar, devleti temsil eder. Aidiyetimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nedir. Başkalarının karalarına destek olmak bir haktır. Bizde grev diye bir tercih yok, istifa edebilir. En doğal hakkı. Belli bir süre görev almak isteyebilir."

"İddialıyım, alttan gelen jenerasyon çok iyi"

"Alttan gelen jenerasyon çok iyi, bu konuda iddialıyım. 6 bin 719 tane hakemimiz var, tecrübe çok önemli ama aşağıda bekleyen gençler var. 8 Mart kararlarıyla gençlerin önünü açmış olduk."

“Çok fazla hakemle mücadeleye girmeyen takımlar, teknik direktörler, seyirciler gibi maalesef ayrışmalar var”

“Aşağıdan alt kadrolardan üst lige kazandırdığımız 3 arkadaşımız var. Bun durumları planlarken daha çok top oynamak isteyen takımlar. Çok fazla hakemle mücadeleye girmeyen takımlar, teknik direktörler, seyirciler gibi maalesef ayrışmalar var. Başlarda bu arkadaşlarımızın işini kolaylaştırmamız gerekiyor. Onların mental durumlarını da gözetmek durumundayız.”

“Genç arkadaşlarımızın daha rahat karar verme belirtisi olabilir”

“Hakemlik, yönetici kimliği deriz biz ona; bunda bir eksiklik olabilir. Genç jenerasyonun eğitim seviyeleri, algıları daha açık. Kendi çocuklarımızdan biliyoruz. Eğitim çeşitliliği fazla. Bu bir etkendir ama son dönemde eğitim süreçlerini biz kendimiz eleştirdik, bir eksiklik var dedik. Eğitimin çeşitliliği arttı. Örneğin VAR odasına girecek arkadaşlarım son 7 haftadır sınavdan geçiyorlar. 4 klipten 3 tanesi 2 dakika içinde doğru yapman gerekiyor. Bunu başaramayan VAR odasında görev alamıyor. Eğitim çeşitliğinden dolayı genç arkadaşlarımız daha rahat karar verme belirtisi olabilir ama teknolojinin, kameraların artması her şeyi görünür hale getirdi. Daha fazla sorgulanınca daha fazla dikkat ediyorsunuz. Hakemlerin ne kadar temiz duyguyla maça çıktığını, sonrasında neler yaşadıklarını, duygularını kendileri biliyorlar. Mental olarak onları hazırlamak zor oluyor.”

“Biz Riva’da sık sık var hakemlerimize eğitim veriyoruz”

“VAR’da son 4 yılın kayıtlarını inceledik. Yapılan hataları kategorize ettik. Çizgimiz nerede olmalı konusuna tespitten sonra asla ama asla bu çizgiden şaşmayacaksın dedik. Biz hata yaparsak uyaracaksın dedik. Biz Riva’da sık sık var hakemlerimize eğitim veriyoruz. Tabi ki henüz idael değil VAR. Son dönemlerde görüyorsunuz VAR odasını sadece izlesin, staj yapsın diye hakemler atadık. Bu arkadaşlarımız gelecek senelerdeki VAR hakemlerimiz.”

“Yabancı hakeme karşıyım”

“Ülkemde tabi ki yabancı hakeme karşıyım. Yabancı teknik direktör de tercihtir ama ben Türk teknik direktör tercih ederim. İnsan kaynağı ile ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Bu kadar insanın olduğu yerde hakem, teknik direktör, oyuncu olması konusunda taraftar değilim.”