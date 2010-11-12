-13. HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A) - 12.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde gelecek haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar: 20 Kasım Cumartesi: 14.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: İlker Meral 16.00 Manisaspor-Bursaspor: Kuddusi Müftüoğlu 17.00 Sivasspor-Kardemir Karabükspor: Hüseyin Göçek 19.00 Beşiktaş-Konyaspor: Halis Özkahya 21 Kasım Pazar: 14.30 Medical Park Antalyaspor-Gaziantepspor: Koray Gençerler 16.00 Trabzonspor-Eskişehirspor: Süleyman Abay 17.00 Ankaragücü-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Özgür Yankaya 19.00 Kayserispor-Galatasaray: Barış Şimşek 22 Kasım Pazartesi: 20.00 Fenerbahçe-Bucaspor: Mustafa Kamil Abitoğlu