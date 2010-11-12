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Spor

13. HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A)

12 Kasım 2010 16:49

-13. HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A) - 12.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.  Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde gelecek haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:  20 Kasım Cumartesi: 14.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: İlker Meral  16.00 Manisaspor-Bursaspor: Kuddusi Müftüoğlu 17.00 Sivasspor-Kardemir Karabükspor: Hüseyin Göçek 19.00 Beşiktaş-Konyaspor: Halis Özkahya 21 Kasım Pazar:  14.30 Medical Park Antalyaspor-Gaziantepspor: Koray Gençerler 16.00 Trabzonspor-Eskişehirspor: Süleyman Abay 17.00 Ankaragücü-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Özgür Yankaya 19.00 Kayserispor-Galatasaray: Barış Şimşek 22 Kasım Pazartesi:  20.00 Fenerbahçe-Bucaspor: Mustafa Kamil Abitoğlu

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