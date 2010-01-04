13. hafta da Efes Pilsen'in liderliği ile geçti

T24 - Beko Basketbol Ligi'nde 13. hafta mücadelesi, hafta sonu yapılan karşılaşmalarla tamamlanırken, Efes Pilsen bu hafta da liderliğini sürdürdü.



Sahasında Kepez Belediyesi'ni konuk eden Efes Pilsen, karşılaşmadan 88-51'lik skorla galip ayrılarak puanını 25'e çıkardı ve bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.



Zirvenin yakın takipçisi Fenerbahçe Ülker ise deplasmanda Aliağa Petkim'i 94-85 yenerek 11. galibiyetini elde etti ve 24 puanla 2. sıradaki yerini korudu.



Haftanın derbi maçında ise Galatasaray Cafe Crown ile Beşiktaş Cola Turka karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 96-87 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 9'a yükseltti.



Beko Basketbol Ligi'nin 13. haftasında alınan sonuçlar, gelecek haftanın programı ve puan durumu şöyle:



Bornova Belediyesi-Banvit: 65-83



Türk Telekom-Pınar Karşıyaka: 82-67



Antalya Büyükşehir Belediyesi-Darüşşafaka Cooper Tires: 66-75



OYAK Renault-Erdemirspor: 69-84



Mersin Büyükşehir Belediyesi-TOFAŞ: 68-80



Beşiktaş Cola Turka-Galatasaray Cafe Crown: 87-96



Aliağa Petkim-Fenerbahçe Ülker: 85-94



Efes Pilsen-Kepez Belediyesi: 88-51



TBL'de 14. Hafta



Ligde bu hafta ise Fenerbahçe Ülker-Bornova Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi-Efes Pilsen, Galatasaray Cafe Crown-Aliağa Petkim, TOFAŞ-Türk Telekom, Erdemirspor-Kepez Belediyesi, Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Cola Turka, Banvit-OYAK Renault ve Darüşşafaka Cooper Tires-Mersin Büyükşehir Belediyesi karşılaşmaları yapılacak.

