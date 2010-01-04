T24 LogoT24 Logo
Spor

13. hafta da Efes Pilsen'in liderliği ile geçti

Beko Basketbol Ligi'nde 13. hafta maçları sonrası, Efes Pilsen liderliğini sürdürdü.

04 Ocak 2010 02:00

T24 - Beko Basketbol Ligi'nde 13. hafta mücadelesi, hafta sonu yapılan karşılaşmalarla tamamlanırken, Efes Pilsen bu hafta da liderliğini sürdürdü.

Sahasında Kepez Belediyesi'ni konuk eden Efes Pilsen, karşılaşmadan 88-51'lik skorla galip ayrılarak puanını 25'e çıkardı ve bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.

Zirvenin yakın takipçisi Fenerbahçe Ülker ise deplasmanda Aliağa Petkim'i 94-85 yenerek 11. galibiyetini elde etti ve 24 puanla 2. sıradaki yerini korudu.

Haftanın derbi maçında ise Galatasaray Cafe Crown ile Beşiktaş Cola Turka karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 96-87 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 9'a yükseltti.

Beko Basketbol Ligi'nin 13. haftasında alınan sonuçlar, gelecek haftanın programı ve puan durumu şöyle:
   
     Bornova Belediyesi-Banvit: 65-83

     Türk Telekom-Pınar Karşıyaka: 82-67

     Antalya Büyükşehir Belediyesi-Darüşşafaka Cooper Tires: 66-75

     OYAK Renault-Erdemirspor: 69-84

     Mersin Büyükşehir Belediyesi-TOFAŞ: 68-80

     Beşiktaş Cola Turka-Galatasaray Cafe Crown: 87-96

     Aliağa Petkim-Fenerbahçe Ülker: 85-94

     Efes Pilsen-Kepez Belediyesi: 88-51
    
TBL'de 14. Hafta
    
Ligde bu hafta ise Fenerbahçe Ülker-Bornova Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi-Efes Pilsen, Galatasaray Cafe Crown-Aliağa Petkim, TOFAŞ-Türk Telekom, Erdemirspor-Kepez Belediyesi, Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Cola Turka, Banvit-OYAK Renault ve Darüşşafaka Cooper Tires-Mersin Büyükşehir Belediyesi karşılaşmaları yapılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24