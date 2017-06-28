13 günlük bebek, açlıktan öldü!

Suriye'den gelerek Yalova'da bir kulübeye yerleşen sığınmacı ailenin 13 gün önce doğan Cuma isimli bebekleri, açlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Suriye'den Türkiye'ye gelen Muhammad ve İman Kadah çifti, Yalova'ya yerleşti. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Beste Sokak üzerinde tahta ve muşambalarla oluşturdukları derme çatma kulübeye sığınmacı birkaç aile ile birlikte yerleşen çift, burada yaşamaya başladı.

Bundan 13 gün önce çiftin Yalova Devlet Hastanesi’nde bir bebekleri dünyaya geldi. Minik çocuğa doğduğu gün olan Cuma adı verildi. Bebeğe mama alacak parası olmayan anne, çaresizce bebeğini emzirmeye çalışsa da, bir türlü anne sütünü kabul etmedi. Bunun üzerine güçsüz düşen bebek, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Uzun bir süredir neredeyse susmaksızın ağlayan Cuma bebeğin uzun süre sessiz kalmasından şüphelenen anne İman Kadah, bebeğini kontrol ettiğinde öldüğünü fark etti. Olay yerine gelen polis ekipleri ise çok az Türkçe bilen çiftle diyalog kurmakta zorlandı. Bebek bir ambulansa konularak ölüm sebebinin anlaşılması için Yalova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.