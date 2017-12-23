13 günlük bebeği taşıyan ambulans çalışanlarına "Neden tepe lambasını yakıyorsunuz" saldırısı

Manisa’da 13 günlük bebeği özel bir hastaneye nakleden sağlık çalışanlarına saldırıda bulunulduğu belirtildi. Ambulans çalışanları önlerini kesen sürücünün “Neden tepe lambasını yakıyorsunuz, geçiş üstünlüğünüz mü var” diye saldırdığını söylerken; taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

17 Aralık’ta, saat 01.30 sıralarında Merkezefendi Devlet Hastanesi'nden özel bir hastaneye 13 günlük bir bebeği nakleden sağlık çalışanlarına karşı bir saldırıda bulunulduğunu belirten Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu, bunu kınadıklarını ifade ederek, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulmasını istedi.

"Eğer bu bebeğe bir şey olsa bunun sorumlusu kim olacaktı"

"Sadece sağlık çalışanlarına değil kimseye şiddet uygulanmasın. Bu şiddet girişimi olaylarının son bulmasını ve caydırıcı tedbirler alınmasını istiyoruz” diyen Dağlıoğlu, şöyle devam etti:

"Ambulanslarda hasta nakilleri yapılıyor, geç kalmanın bedelleri çok ağır olabiliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızdan empati kurmalarını istiyoruz. Ambulansın içindeki hastanın kendi yakını veya kendisi olabileceğini düşünmeleri gerekiyor. Bu hastada yarım saat gibi bir gecikme yaşandı. Eğer bu bebeğe bir şey olsa bunun sorumlusu kim olacaktı."

Ambulans şoförü N.A ve acil tıp teknisyeni H.T.'nin 35 plakalı aracın sürücüsü S.B.'nin fili saldırısına, diğer acil tıp teknisyeni S.Ç'nin de sözlü saldırıya maruz kaldığını aktaran Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde çalışan Türk Sağlık Sen üyesi Aydın Akagündüz de yaşananları şöyle anlattı:

"Merkezefendi Devlet Hastanesi'nden 13 günlük bir bebeği yoğun bakım gerektirdiği için 8 Eylül Hastanesi'ne sevk edilmesi esnasında 112 çalışanı arkadaşlarımıza yönelik bir saldırı oldu. Ambulansın Manisa Devlet Hastanesi'nin önüne yaklaştığı sırada tren raylarının üstünde 35 plaka bir araç tarafından önü kesilmiştir. Hem ambulansın sevk ve idaresi engellenmiş, hem de darp girişiminde bulunulmuştur.

“Neden tepe lambasını yakıp gidiyorsunuz?"

Ambulansın önünü kesen kişi önce şoföre darp girişiminde bulunarak 'Sizin geçiş üstünlüğünüz mü var, neden tepe lambasını yakıp gidiyorsunuz' diyor. Arkadaşımız da 'Acil hastamız var, hastaneye yetiştirmemiz gerekiyor' demesine rağmen boğazına sarılıp vuruyor. Bu kişi ambulansın arka kapısını ve oradaki acil tıp teknisyenine de saldırıp yumrukluyor. Ambulansta 13 günlük bebek bulunduğunu söylemelerine rağmen bu kişi fili ve sözlü olarak saldırmaya devam ediyor. Polis ekipleri geldikten sonra bebeğin 8 Eylül Hastanesi'ne sevki sağlanıyor. 2 kişi darp ediliyor, diğer kişi de polise telsizle durumu haber veriyor. Bebeğin durumu şu anda iyi. Ama orada yarım saat gibi bir gecikme oldu. Şu anda da bebeğin sağlık durumunda bir sıkıntının olmadığını biliyoruz."

"İki taraf da şikayetçi oldu”

Sağlık çalışanlarının darp raporu alarak suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Akagündüz, ambulansın önünü kesip sağlık çalışanlarına saldıran S.B.'nin de darp raporu aldığını belirterek, "Bu kişi 112 çalışanlarının kendisini dövdüğünü söylüyor. Hem sağlık çalışanlarının hem de bu kişinin polis tarafından ifadesi alınarak tutanak tutuldu. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğunu öğrendik. Kesinlikle sağlık çalışanlarının şiddet uyguladığına dair bir şey yok. Bu kişinin alkollü olduğu tahmin ediliyor. Hastaneye darp raporu almak için geldiğinde polis memurlarına alkol metreyi üflememek için direndiğini öğrendik" dedi.