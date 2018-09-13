13 Eylül Perşembe DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Başakşehirli İrfan Can Kahveci: \"Milli takıma çağrılmayı bekliyordum\"

\"Emre Akbaba ve Yusuf Yazıcı çok iyi oyuncular\"

\"Emre ve Arda ağabeyden çok şey öğreniyorum\"

\"Hedefim La Liga\"

\"Şampiyonluk hedefiyle başladık\"

\"Daha iyi olacağım\"

\"Çalıştığım en iyi hoca Abdullah Avcı\"

\"Bizi sürükleyecek bir taraftar grubumuz olsa şampiyon olabilirdik\"

\"Milli takım daha da iyi olacak\"

\"Bir şanssızlık oldu\"

\"Kaliteli, bize bir şey katabilecek futbolcular transfer edilmeli\"

\"Abdullah Avcı ve Lucescu çok değerli\"

\"Genç bir kadromuz var\"

FENERBAHÇE

11.00 Yeni transferler Harun Tekin, Jailson Marques Siqueira ve Yassine Benzia için imza töreni düzenlenecek.

Sarı-lacivertlilerde Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları devam edecek.

BEŞİKTAŞ

17.30 Siyah beyazlı takım Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY

12.00 \'Taçsız Kral\' lakaplı Metin Oktay, vefatının 27\'nci yıl dönümünde Topkapı Kozlu Mezarlığı\'ndaki kabri başında anılacak.

18.00 Sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

TRABZONSPOR

10.30 Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.

- Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında görev yapacak hakemler açıklanacak.

RALLİ

- Dünya Ralli Şampiyonası\'nın 10\'uncu etabı Marmaris\'te start alacak.

BASKETBOL

15.00 A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avustralya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

- Ziraat Türkiye Kupası 2\'nci eleme turu müsabakaları bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak.

- TFF Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.