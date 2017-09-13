13 Eylül Çarşamba Spor Gündemi

ÖZEL HABER

Sakaryaspor\'un yeni transferi Batuhan Karadeniz, DHA\'ya konuştu

\"Tatangalar gerçek Batuhan\'ı izleyecek\"

\"Benim önceliğim Sakaryaspor\"

TED Spor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Tınaz \"2003 yılında En iyi Changeller 2015 yılında da en uzun soluluklu Changeller ödülünü aldık\"

19 yaşındaki genç tenisci Mert Naci Türker \"Yabancı oyunculardan hiçbir farkımız yok, sadece inanma eksiğimiz var \"

FENERBAHÇELİ YÖNETİCİ HAYATINI KAYBETTİ



Hakan Dinçay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi (Arşiv Görüntü ve Fotoğraf geçildi)

BEŞİKTAŞ DEVLER SAHNESİNE ÇIKIYOR

21.45 Siyah-beyazlı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Portekiz temsilcisi Porto\'ya konuk olacak. Aynı gruptaki diğer maçta ise Almanya ekibi Leipzig, Fransız temsilcisi Monaco\'yu ağırlayacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - LUDOGORETS RAZGRAD MAÇINA DOĞRU

18.30 Teknik direktör Abdullah Avcı ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak (Statta) -

19.00 Medipol Başakşehir hazırlıklarını tamamlayacak. (İdman sahasında) -

19.30 Teknik adam Dimitar Dimitrov ve bir oyuncusu konuşacak (Statta) -

20.00 Bulgaristan ekibi son çalışmasını yapacak. (Statta) -

MARSİLYA - ATİKER KONYASPOR MAÇINA DOĞRU

17.30 Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

18:00 Temsilcimiz, Marsilya maçının hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı StadeVelodrome\'da yapacak.

GALATASARAY

10.00 Türk futbolunun ve Galatasaray\'ın efsanesi Metin Oktay, vefatının 26. yıl dönümünde Kozlu Mezarlığı\'ndaki kabri başında anılacak.

11.00 Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam edecek.

11.00 Başkan Dursun Özbek\'in de katılımıyla Futbol Takımı ile Fluo\'nun şort sponsorluk anlaşması imzalanacak.

13.30 Kulübün eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı yapılacak.

FENERBAHÇE

10.30 Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları devam edecek.

U17 MİLLİ TAKIMI KADROSUNU GALATASARAY VE ALTINORDU OLUŞTURUYOR...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ DÜN GECE

Messi, Buffon\'u da yıktı

Mbappe ilk maçında tarihe geçti

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

E GRUBU

21.45 Liverpool (İngiltere) - Sevilla (İspanya)

21.45 Maribor (Slovenya) - Spartak Moskova (Rusya)

F GRUBU

21.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Napoli (İtalya)

21.45 Feyenoord (Hollanda) - Manchester City (İngiltere)

G GRUBU

21.45 Porto (Portekiz) - BEŞİKTAŞ

21.45 Leipzig (Almanya) - Monaco (Fransa)

H GRUBU

21.45 Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)

21.45 Real Madrid (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL

18.45 Yunanistan - Rusya

21.30 İtalya - Sırbistan

TENİS

American Express İstanbul Challenger\'da sekiz müsabakanın heyecanı yaşanacak. Altuğ Çelikbilek\'in teklerde, Cem İlkel ve Tuna Altuna\'nın çiftlerde ter dökeceği günün programı saat 11.00\'de başlayacak.

ERCİYES CUP

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Adana ASKİ

16.00 Fenerbahçe - Bornova Becker

18.00 AGÜ Spor - İstanbul Üniversitesi

