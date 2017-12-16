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 13 EVDEN TOPLAM 500 BİN LİRA ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI

  - Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı Haber:  Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)  Kadıköy'de içerde kimsenin olmadığını belirledikleri evlere girerek hırsızlık yapan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı

16 Aralık 2017 14:10

 
- Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı


Haber:  Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) 
Kadıköy\'de içerde kimsenin olmadığını belirledikleri evlere girerek hırsızlık yapan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin girdikleri 13 ayrı evden toplam 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para ile iki otomobil  çaldıkları tespit edildi. Bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Kadıköy\'de geçtiğimiz ay içinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma açılmıştı. Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin eskalini belirlendi. Kamera kayıtlarından şüphelilerin apartmanlara girdikleri zilleri çalarak boş olan daireleri tespit ettikten sonra bir kaç dakika içinde kilitli kapıları açarak hırsızlık yaptıkları belirlendi.
Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler önce eşkallerini daha sonra kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri önceki gün düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden Ramazan K.(20) Asayiş Şube Müdürlüğüne, M.Ü.(17) ise yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin kiraladıkları otomobillerle hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri, ayrıca yakalanmamak için günlük kiralık evlerde kaldıklarını tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları paraları lüks eğlence mekanlarında eğlenerek harcadıkları öğrenildi. Şüphelilerden Ramazan K.\'nın 5 ayrı mahkeme tarafından arandığı ayrıca uyuşturucu madde kullanmak, sahtecilik suçlarından sabıkası olduğu belirtildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Ramazan K. ile M.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Görüntü Dökümü:
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-Güvenlik kamerasından hırsızlık anları
-Şüphelilerin adliyeye sevki
 

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