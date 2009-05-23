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Spor

13. etap Cavendish'in

23 Mayıs 2009 14:59


İtalya Bisiklet Turu'nda 13. etabı Mark Cavendish kazanırken Denis Menchov, pembe mayoyu korudu


İtalya Bisiklet Turu'nda Lido Di Camaiore- Floransa arasındaki 176 kilometrelik 13. etabı Columbia takımından Mark Cavendish kazandı. Pembe mayo ise Denis Menchov'da kaldı.

Cavendish 3 saat 48 dakika 36 saniyelik derecesiyle tekerlek farkıyla Alessandro Petacchi'nin önünde etabı ilk sırada tamamladı. Etapta üçüncülük Allan Davis'in oldu.

Genel klasmanda 12. etapta pembe mayoyu ele geçiren Denis Menchov yerini korudu. Danilo Di Luca 34 saniye gerisinde ikinci. Üçüncü durumda ise liderin 40 saniye gerisinde Levi Leipheimer bulunuyor.

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