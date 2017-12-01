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13 engelli, tekerlekli sanalye sevinci yaşadı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Belediye tarafından engeliler ve ailelerine yemek verildi

01 Aralık 2017 19:51

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Belediye tarafından engeliler ve ailelerine yemek verildi. Yemekte engellilere 9\'u akülü 13 tekerlekli sandalye hediye edildi.
Efeler Belediyesi tarafından Gar Park Restoran\'da engeliler ve aileleri için verilen yemeğe 150 kişi katıldı. Yemekte konuşan CHP\'li Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, engellilerin sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nde değil, her gün akla gelmesi gerektiğini belirtip, \"Efeler Belediyesi olarak hiçbir engelli kardeşimizi engelli olarak görmüyoruz. Onları engelli olmayan vatandaşlarımız ve kardeşlerimiz kadar seviyoruz. İnsana, yaşama bağlı kişiler olarak engelli kardeşlerimizle el ele gönül gönüle ve omuz omuza olacağız. Bundan böylede bu anlayış içerisinde daha güzel günlerde birlikte olacağız\" dedi.
Başkan Özakcan, konuşmasının ardından, daha önce kendilerinden talepte bulunan engellilere 9\'u akülü toplam 13 tekerlekli sandalye dağıttı. Tekerlekli sandalyelerine kavuşan engeliler, büyük sevinç yaşadı.

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