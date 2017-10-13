13 Ekim Cuma DHA Spor Gündemi

(özel) Türk futbolunun yeni \'Emre\'si, Emre Kılınç milli takımı hedefliyor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor\'un sol ayaklı genç orta saha futbolcusu Emre Kılınç, Teknik Direktör Samet Aybaba\'nın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer aldı. Emre Kılınç yeni jenerasyonla birlikte milli takımın yeniden yükselişe geçeceğine inandığını belirterek, \"Gençler olarak çok çalışarak milli takımımızı olması gerektiği yere getireceğiz\" dedi. (FOTOĞRAFLI - GÖRÜNTÜLÜ)

SÜPER LİG\'DE 8. HAFTA BAŞLIYOR

20.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş

GALATASARAY

11.00 Galatasaray\'ın kuruluşunun 112. yılının kutlamaları kapsamında kulübün kurucusu Ali Sami Yen, mezarı başında anılacak. Başkan Dursun Özbek ve birçok yönetim kurulu üyesi Feriköy\'de bulunacak.

18.00 Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları tamamlanacak.

21.00 Sarı-kırmızılılar Konya\'ya gidecek.

22.15 Takımın Konya\'ya varışı

FENERBAHÇE

Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.

TFF 1. LİG

18.00 BB Erzurumspor - İstanbulspor

AVRUPA LİGLERİ

21.45 Lyon - Monaco (Beşiktaş\'ın rakibi)

BİSİKLET

11.15 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nun 204.1 km\'lik Marmaris - Selçuk etabı koşulacak.

KAYAK

10.30 Dünyada ilk olan Kayak Akademisi\'nin açılışı yapılacak. Federasyonu Başkanı Erol Yarar, basın toplantısında projeyle ilgili bilgiler verecek.