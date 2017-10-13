13 Ekim Cuma DHA Spor Gündemi

(özel) Türk futbolunun yeni \'Emre\'si, Emre Kılınç milli takımı hedefliyor
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor\'un sol ayaklı genç orta saha futbolcusu Emre Kılınç, Teknik Direktör Samet Aybaba\'nın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer aldı. Emre Kılınç yeni jenerasyonla birlikte milli takımın yeniden yükselişe geçeceğine inandığını belirterek, \"Gençler olarak çok çalışarak milli takımımızı olması gerektiği yere getireceğiz\" dedi. (FOTOĞRAFLI - GÖRÜNTÜLÜ)
SÜPER LİG\'DE 8. HAFTA BAŞLIYOR
20.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş
GALATASARAY
11.00 Galatasaray\'ın kuruluşunun 112. yılının kutlamaları kapsamında kulübün kurucusu Ali Sami Yen, mezarı başında anılacak. Başkan Dursun Özbek ve birçok yönetim kurulu üyesi Feriköy\'de bulunacak.
18.00 Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları tamamlanacak.
21.00 Sarı-kırmızılılar Konya\'ya gidecek.
22.15 Takımın Konya\'ya varışı
FENERBAHÇE
Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.
TFF 1. LİG
18.00 BB Erzurumspor - İstanbulspor
AVRUPA LİGLERİ
21.45 Lyon - Monaco (Beşiktaş\'ın rakibi)
BİSİKLET
11.15 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nun 204.1 km\'lik Marmaris - Selçuk etabı koşulacak.
KAYAK
10.30 Dünyada ilk olan Kayak Akademisi\'nin açılışı yapılacak. Federasyonu Başkanı Erol Yarar, basın toplantısında projeyle ilgili bilgiler verecek.