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Spor

13. Dünya Atletizm Şampiyonası sona erdi DAEGU (A.A)

04 Eylül 2011 19:53

-13. Dünya Atletizm Şampiyonası sona erdi DAEGU (A.A) - 04.09.2011 - 13. Dünya Atletizm Şampiyonası, Güney Kore'nin Daegu kentinde sona erdi. Kapanış töreninde ilk olarak sahaya şampiyonada görevli olan gönüllüler, katılan ülkelerin bayraklarıyla çıktı. Pistten geçerek, yeşil alana gelen gönüllüler, şarkılar eşliğinde eğlendi. Törende, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Başkanı Lamine Diack, Güney Koreli ve diğer yetkililer konuşmalar yaptılar. Konuşmaların ardından statta bulunan IAAF bayrağı indirilerek, bir sonraki dünya şampiyonasının yapılacağı şehir olan Moskova yetkilisine teslim edildi. Bunun ardından stattaki dev ekranlardan Moskova 2013'ün tanıtımı gerçekleştirildi. Moony Shin'in söylediği şarkılarla süren tören, stat dışında atılan havai fişeklerle renklendirildi. Güney Koreli bir grubun sahne almasıyla tribünler coşarken, bu şarkılar ve danslarla birlikte tören sona erdi. Kapanış töreni yaklaşık 45 dakika sürdü.

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