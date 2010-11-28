13 ÇYDD üyesi hakkında takipsizlik kararı çıktı

T24 - Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan ÇYDD yöneticisi 13 kişi hakkında, delil bulunamadığı için kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi. İncelemeler sonucunda şüphelilerin terör örgütü üyesi olduklarına dair haklarında kamu davası açmayı gerektirir nitelikte ve yeterlilikte delil elde edilemediği belirtildi.



Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) yöneticisi 13 kişi hakkında, delil bulunamadığı için kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.



Ergenekon soruşturmasının 12. dalgasında 13 Nisan 2009’da ÇYDD üye ve yöneticisi 42 kişi gözaltına alındı. ÇYDD Genel Başkanı Türkan Saylan’ın Arnavutköy’deki evi dahil 81 adrese baskın düzenlendi. Türkan Saylan, soruşturmanın sonucunu göremeden 18 Mayıs 2009’da yaşamını yitirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ÇYDD ve Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) üyeleri hakkındaki soruşturması 18 aydır sürüyor. Gözaltına alındıkları dönemde ÇYDD yöneticisi olan, Beyoğlu Şube Başkanı Oya Kaynak, Üsküdar Şubesi Saymanı Bahriye Uğurel, Genel Başkan Yardımcısı Perran Yorgancıgil, Yönetim Kurulu üyesi Cihan Demirci, Kâğıthane Şube Başkanı Ali Naci Kılıç, Pendik Şube Başkanı Şeyda Eşsiz, Avcılar Şube Başkanı Şükriye Varlık, Bakırköy Şube Başkanı Gülser Alparslan, Zeytinburnu Şube Başkanı Sevtap Sema Murat, Kartal Şube Başkanı Belkıs Dağ, Şişli Şube Başkanı Ersin Aşlamacı, Erenköy Şube Başkanı Recep Altan Eraslan, Kadıköy Şube Başkanı Kadriye Alev Ocaktar hakkında ise takipsizlik kararı verildi.



Savcılar Ercan Şafak ve Murat Yönder’in 2 Kasım 2010’da verdiği takipsizlik kararında, Ergenekon terör örgütünün temel örgütsel dokümanlarında, haklarında dava açılan bir kısım sanıklardan ele geçirilen bazı belgelerde, şüpheli ve tanık beyanlarında ÇEV, ÇYDD ve üyelerinin adlarının geçtiği ifade edildi. Dernek üyelerinin, Ergenekon ile bağlantılarının bulunduğuna dair kuvvetli suç şüphesinin tespit edilmesi üzerine telefon hatlarının mahkeme kararı ile teknik takibe alındığı kaydedildi.



‘Davayı gerektirir unsur bulunamadı’

Tüm bilgi ve belgeler, inceleme raporu sonuçları ve iletişim tespit tutanakları incelendiğinde, şüphelilerin örgüt üyesi olduklarına dair haklarında kamu davası açmayı gerektirir nitelikte ve yeterlilikte delil elde edilemediği belirtildi.



Doğan Gazetecilik İcra Kurulu üyesi “Baba Beni Okula Gönder” kampanyası yöneticisi Tijen Mergen ile ÇYDD Yönetim Kurulu üyesi Prof. Ayşe Yüksel’in de aralarında bulunduğu kişiler hakkındaki soruşturma ise henüz sonuçlanmadı.



