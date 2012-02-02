13 bin kişiyi işten çıkarıyor

T24 - American Airlines'ın sahibi AMR şirketi, 13 bin kişiyi, tüm işgücünün yüzde 15'ini işten çıkaracağını açıkladı.



Kasım ayında iflas koruma başvurusunda bulunan AMR, harcamalarında 2 milyar dolar kesinti, gelirinde de yıllık 1 milyar dolar artış sağlyabilmek için çalışanların masraflarını yüzde 20 azaltmak zorunda olduğunu açıkladı. 88 bin çalışanı bulunan AMR, emeklilik sisteminde de değişiklik yapmayı planlıyor.



Binlerce işçişyi temsil eden üç büyük sendika yapılacak değişikliklere karşı olduklarını açıklarken, AMR en kısa sürede sendikalarla görüşmeye başlamayı planladıklarını söyledi.



2011'in ilk dokuz ayında 884 milyon dolar zarar ettiğini açıklayan AMR'nin bu hafta yaptığı açıklamalara göre geçen yıl sadece Aralık ayındaki zarar ise 904 milyon dolar. Şirketin 2001 yılından bu yana zararı 11 milyar dolardan fazla.



Şirketin yapacağı en büyük işçi kesintisinin yaklaşık 4600 kişiyle tamir ve bakım ünitelerinden olması bekleniyor. Bunun yanısıra 4200 bagaj taşıyıcı, 2300 kabin görevlisi, 1400 idarî eleman ve 400 pilot da işlerini kaybedecek.



Sabit emeklilik maaşı sistemini de kaldırmayı planladığını açıklayan şirket, emeklilik fonunun milyarlarca dolar açık verdiğini bu masrafın taşınmasının artık mümkün olmadığını duyurdu.



