13 aylık bebek yılanı ısırdı

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Yılanı ağzındaki 6 dişiyle ısıran İmad'ın, annesi Hadir Aleyan, yatağını hazırlamakla uğraştığı sırada bebeğinin ağzında yılan olduğunu fark edip paniğe kapıldığını belirtti.Gözlerine inanamayan anne, akrabalarını çağırdı ancak onlar da bebeğin ağzından yılanı çıkarmaya cesaret edemedi.Bebeğin ağzından yılanı bir komşu çıkarabildi.Yılanın başının neredeyse tamamının çiğnenmiş olduğu, yılan ağzından çıkarılır çıkarılmaz bebeğin ağlamaya başladığı belirtildi.Hastaneye götürülen İmad'ın hiç yara almadığı ve yılanın ısırmadığı belirtildi.İmad'ın engerek yılanına benzeyen bir sikkeli yılanı ısırdığı, bu türün zehirli olmadığı belirtilirken, yılanın bebeği ısırmamasının sebebinin kışın bu sürüngenlerin aktif olmamasından kaynaklanıyor olabileceği açıklandı.