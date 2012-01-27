T24 LogoT24 Logo
Dünya

13 aylık bebek yılanı ısırdı

İsrail'de 13 aylık bebek ısırdığı yılanın başını uzun süre çiğnedi.

27 Ocak 2012 02:00

T24 - İsrail'de 13 aylık bebek ısırdığı yılanın başını uzun süre çiğnedi.

Yılanı ağzındaki 6 dişiyle ısıran İmad'ın, annesi Hadir Aleyan, yatağını hazırlamakla uğraştığı sırada bebeğinin ağzında yılan olduğunu fark edip paniğe kapıldığını belirtti.

Gözlerine inanamayan anne, akrabalarını çağırdı ancak onlar da bebeğin ağzından yılanı çıkarmaya cesaret edemedi.

Bebeğin ağzından yılanı bir komşu çıkarabildi. 



Yılanın başının neredeyse tamamının çiğnenmiş olduğu, yılan ağzından çıkarılır çıkarılmaz bebeğin ağlamaya başladığı belirtildi.

Hastaneye götürülen İmad'ın hiç yara almadığı ve yılanın ısırmadığı belirtildi.

İmad'ın engerek yılanına benzeyen bir sikkeli yılanı ısırdığı, bu türün zehirli olmadığı belirtilirken, yılanın bebeği ısırmamasının sebebinin kışın bu sürüngenlerin aktif olmamasından kaynaklanıyor olabileceği açıklandı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24