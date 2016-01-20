13 aylık bebek ölmeden önce babasının tacizine uğramış!

İngiltere'de bir yargıç, 13 aylık bir kız çocuğunun ani ölümünden önce babasının tacizine uğradığı kanısına vardı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Poppi Worthington adındaki küçük kız, 2012 yılının Aralık ayında Cumbria bölgesinin Barrow kentindeki evinde ağır yaralı bulunmuş ve hastaneye götürüldüğünde öldüğü ilan edilmişti.

Daha sonra yapılan adli tıp incelemesi sadece yedi dakika sürdü ve ölüm nedeninin belirsiz olduğu sonucuna varıldı.

Hastaneye götürüldüğünde ve yapılan otopside Poppi'nin sağ dizinin altında daha önce meydana gelen bir kırık ve bedeninde vahim yaralar olduğu belirlenmişti.

47 yaşındaki baba Paul Worthington cinsel taciz kuşkusuyla gözaltına alınarak sorgulanmış, ancak serbest bırakılmıştı.

Poppi'nin ölümüyle ilgili soruşturmanın ayrıntıları, basın, polis, çocuk bakım kurumları, bebeğin babası ve mahkemeler arasında uzun süredir devam eden yasal mücadele sonunda olaydan ancak üç yıl sonra açıklanabildi.

Paul Worthington, kızına saldırıda bulunduğunu reddediyor ve iyi bir baba olduğunu söylüyor.

İngiltere'de o günden bu yana Poppi Worthington'un babasının tecavüzüne uğrayıp uğramadığı konusunda tartışmalar yaşanıyor.

Ailenin diğer çocuklarının koruma altına alınması gerekip gerekmediğinin belirlenmesi amacıyla yürütülen soruşturmalarda konu tekrar gündeme geldi.

2014'te yürütülen soruşturmada Yüksek Mahkeme yargıcı Peter Jackson, babasının Poppi'ye cinsel tacizde bulunduğu kanısını kayda geçirdi.

Üç tıbbi uzman geçen ay verdikleri ifadede, Poppi'nin ölümünden sonra yapılan ilk incelemede cinsel taciz belirtileri bulduğunu söyleyen İçişleri Bakanlığı uzmanına katılmadıklarını söylediler.

Yargıç Jackson ise, kısa bir süre önce sonuçlanan ikinci soruşturmada daha önce vardığı kanıyı değiştirecek bir bulguya rastlamadıklarını belirterek, kararını aynen tekrarladı.

Jackson, "bütün belirtiler dışarıdan yapılan bir saldırı travmasına işaret ediyor" dedi.

Paul Worthington ise, kızına saldırıda bulunduğunu reddediyor ve iyi bir baba olduğunu söylüyor.