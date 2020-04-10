13 aylık bebek Covid-19'u yendi

Bursa'da yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan 13 aylık bebek, 6 günlük verdiği savaşı kazanarak hastalığı yendi.

Bursa'da yaşayan 13 aylık Z.D'nin aile fertlerinin Koronavirüs'e yakalanmasıyla yapılan testi pozitif çıktı.

Koronavirüs'e yakalanan bebek Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Burada yapılan tedavilerin ardından iyileşen Z.D, 6. gün taburcu oldu. Minik bebeğin aile fertlerinin de Koronavirüs kaptığı, evde karantina altında olduğu öğrenildi. Hastalığı atlatan minik bebek hastane personelinin alkışlarıyla taburcu edildi.