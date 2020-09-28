13 aydır maaş alamayan ve 29 gündür eylem yapan Ermenekli madenciler Ankara'ya yürüyecek

Facialarla hafızalara kazınan ve en son 2003’te 10, 2014’te 18 maden emekçisinin yaşamını yitirdiği Karaman’ın Ermenek ilçesindeki maden ocaklarında çalışan madenciler 13 aydır maaş alamadıklarını söylüyor. Maaş ve tazminat hakları için 29 gündür eylem yapan maden emekçileri, 5 Ekim’e kadar haklarını almadıkları takdirde Ankara’ya yürüyecek.

Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'ın haberine göre, eylemdeki tek kadın işçi ola Emel Tunçdemir, şunları kaydetti:

"Şu an cebimde 1 TL bile yok"

"Madende gazları ölçen el dedektörü ya yok ya da yetersiz. Patronun alması gereken çizmeyi, bareti işçi alıyor. Kalkıp da bu yaştan sonra babamdan - annemden bir harçlık isterken insan utanıyor. Alacağım binlerce TL var ama şu an cebimde 1 TL bile yok. Korkutmaya çalıştılar ama ayaktayız. Kökten çözüm için direniyoruz. Nerede haklarını alamayan işçi varsa direnmeli. Mutlaka, bizleri sömüren patronları devireceğimize inanıyorum."

31 yaşındaki Abdullah Büber, 17 yaşından beri madenlerde çalıştığını, iş güvenliğinin olmadığını, çalışma koşullarının ağır olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Stresle çalışıyoruz. Ölümle burun burunayız ama hakkımızı bile alamıyoruz. Bizi nefessizlik, kaçak ve güvenliksiz iş koşulları, haksızlık boğuyor. Bu maden ocağında işçiler 3’üncü kez grev yapıyor. Maaşımız ödenmeden yerimize yeni işçiler çalıştırılmaya başladığını öğrenmemiz üzerine 31 Ağustos’ta eyleme başladık. Aynı patrona ait Halimye sahasındaki Seba Madencilik’te 7 aydır maaşını alamayan işçiler de eylem başlattı. Bu eylem sürecinde o şirketten 19, bizden de 45 işçi çıkarıldı. Bu süreçte arabamı, 10 bin TL değerindeki arsamı da 3 bin TL’ye sattım. Temel ihtiyaçlarımızı bile sınırlı bir şekilde, anne - babamızın eline bakarak karşılayabiliyoruz. Çocuğum, ‘Maaşları ödediler mi, bana çikolata alacak mısın’ diye soruyor. Sadece eczanenin 700 TL borcu var.."