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Dünya

13 ayda 10 çocuğun babası oldu, depresyona girdi

Sperm bağışçısı Kenzie Kilpatrick amacının, genelikle kendisine internet üzerinden başvuran kadınlara yardım etmek olduğunu belirtiyor

20 Temmuz 2015 17:55

Spermlerini ücretsiz olarak kadınlara bağışlayan 26 yaşındaki Kenzie Kilpatrick, 13 ayda 9 farklı kadından, 10 çocuğun biyolojik babası oldu. Amacının yardım etmek olduğunu söyleyen Kilpatrick’in şu an depresyonda olduğu öğrenildi.

Hürriyet’in İngiliz Daily Mail Gazetesi'nden derlediği habere göre; Kenzie Kilpatrick, 26 yaşında ve eşcinsel bir erkek. Yaklaşık 2 yıl önce sperm bağışçısı oldu. İnternetten kendisine ulaşan ve genellikle lezbiyenlerden oluşan kadınlara bağışta bulunarak çocuk sahibi olmasını sağladı. Kilpatrick, amacının yardım etmek olduğunu söyledi.

Charlene Allen ve Gemma Berry isimli lezbiyen çiftin de çocuk sahibi olmasını sağlayan genç adam, kendi çocukluğunun babasız geçtiğini ancak annesinin her şeyi öğreten mükemmel bir kadın olduğunu belirtti. Genç adam, Tylan Allen-Barry ismindeki çocuğun 2 anneye sahip olacağını bu nedenle çok şanslı olduğunu söyledi.

ETİKETLER

spermbağışçıeşcinsellezbiyen

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