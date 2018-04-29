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BBC Türkçe

13 askerin yaşamını yitirdiği Zeytin Dalı Harekâtı 16'ıncı gününde

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından bu yana "etkisiz hale getirilen terörist sayısının 932 olduğunu" açıkladı. Cumartesi günü Afrin ve Kilis'te yedi asker hayatını kaybetmiş, harekât kapsamında yaşamını yitiren asker sayısı, 1

29 Nisan 2018 20:30

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'nda Cumartesi günü Afrin ve Kilis'te yedi askerin yaşamını yitirmesi sonrası yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 932 oldu" ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberinde Pazar günü "Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Hac Bilal köyü ve kentin kuzeyindeki Huruz Dağı'nın temizlendiği" bildirildi.

TSK, Cumartesi öğlen saatlerinde bir askerin Afrin'deki çatışmalarda, bir askerin de Kilis'e düzenlenen saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Tanktaki beş askerin kaybetmesi sonucu dünkü çatışmalarda hayatını kaybeden asker sayısı yediye yükselmişti.

Açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"03 Şubat 2018 tarihinde, bir kahraman silah arkadaşımız PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada, bir kahraman silah arkadaşımız da Kilis hudut bölgesinde, aynı terör örgütü unsurları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit olmuştur."

TSK, saldırıların ardından internet sitesinden yayınladığı bir açıklama ile harekatın başlangıcından bu yana kadar yaşamını yitiren askerlerin sayısını 13, yaralanan asker sayısını ise 57 olarak duyurdu.

Öte yandan 1 Şubat'ta Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan 26 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz'ün de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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